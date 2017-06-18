Предложение разрешить мотоциклистам использовать полосу движения для общественного транспорта можно оценить, сказал представитель Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) Роланд Румба.

"Эта инициатива жителей подлежит оценке, но в целом в ДБДД считают, что такое решение возможно при условии, что сначала будут оценены места, где это безопасно и целесообразно, а также установлены соответствующие дорожные знаки", — сказал Румба.



По его словам, практика использования мотоциклистами полос движения для общественного транспорта существует и в других странах мира.



Ранее на портале общественных инициатив Manabalss.lv был начат сбор подписей за то, чтобы мотоциклы и мопеды, не затрудняя движение общественного транспорта, могли ездить по полосе движения, выделенной для общественного транспорта.



