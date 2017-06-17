Каждый четверг дети приходят в библиотеку не только за новой книгой, но и для того, чтобы принять участие в интересном мероприятии. Уже пятый год в Даугавпилсе действует программа «Красивое лето в библиотеке».

С чего начинается путь к книге? С ярких картинок, которые нравится рассматривать ребенку? Или с совета бабушки, которая поможет выбрать увлекательную историю? Наконец, сами библиотекари стараются сделать так, чтобы увлечь ребят чтением. Например, разве не увлекательно самим сделать мультфильм про Винни-Пуха и его друзей? В библиотеке при 16-й средней школе уже начали работу над новым мультиком. Прочитав книгу, дети рисуют его героев, потом снимают видеофильм, а смонтируют его в конце августа. Здесь запланировано еще множество интересных дел. Отдельный цикл мероприятий посвящен 100-летию Латвии.

В детской библиотеке в микрорайоне химиков шел разговор о Балтийском море. Кто такие викинги и как образовался янтарь, насколько глубоко наше море и какие страны расположены на его берегах – ответы на эти вопросы дети находят в книгах и фильмах, а потом соревнуются, кто больше узнал.

Ребят из детских лагерей каждый четверг ждут и в Латгальской центральной библиотеке, где им расскажут и об истории книгопечатания, о самых больших и самых маленьких книжках, об истории библиотек Даугавпилса. А главное - помогут открыть огромный увлекательный мир, который скрывается за обложкой.