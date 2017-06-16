С наступлением теплой погоды активизировалось дорожное строительство. В настоящее время в окрестностях Даугавпилса дорожные работы идут на двух участках. В ближайшее время начнется ремонт еще на нескольких дорогах.

По данным Latvijas Valsts Ceļi, самый протяженный участок, где происходит замена дорожного покрытия, это дорога на Зарасай, от Даугавы до Медуми. На 12-километровом участке установлены 9 светофоров, ограничение скорости - 50 и 70 км/час. Этот участок пути водители смогут преодолеть за 1 час 20 минут, так что, лучше ехать в объезд.



Еще один участок ремонтируется на трассе P68, по дороге на Скрудалиену. С 3 километра по 8-й километр установлены ограничения скорости 50 и 70 км/час, а движение по нему несколько замедлено и регулируется дорожными знаками. Время на преодоление этой части дороги - примерно 15 минут.



Еще на трех объектах дорожные работы пока не начаты, но начнутся в обозримом будущем. Это участок трассы V695 (со 2.79 до 7.09 километра), от Калкун до Биркинеле. Там будет происходить замена покрытия.



Планируются также работы на дороге P65 в Крауе (со 2.3 до 4.61 километра). Там же, на примыкающей к перекрестку трассе А6 вскоре начнутся работы по ремонту моста через железную дорогу.



Еще один мост будет ремонтироваться по дороге с объездной по А14 на Ароне, через Даугаву.