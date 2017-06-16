Поправки к закону о прессе, гласящие, что нормы этого закона не распространяются на муниципальные издания, 15 июня поддержаны Сеймом в окончательном чтении, сообщает пресс-служба парламента. Вопрос об ограничениях для муниципальных информационных изданий следует решать на уровне самоуправлений, постановили депутаты.

До сих пор было установлено, что закон о прессе не распространяется лишь на выпускаемые органами государственной власти и госуправления инструкции, нормативные акты, периодические бюллетени судебной и арбитражной практики, а также материалы, изданные учебными и научными учреждениями.



Поддержку не получило предложение депутата Артуса Кайминьша, вызвавшее широкие дебаты: разрешить самоуправлениям выпускать собственные издания лишь в исключительных случаях — когда в округе не выходит ни одна частная газета. Противники этой идеи подчеркнули, что муниципальные информационные издания в регионах очень важны для тамошних жителей.



Председатель Комиссии Сейма по правам человека Инесе Лайзане (Национальное объединение) отметила, что правовое регулирование, которое отделит газеты и интернет-ресурсы самоуправлений от обычных СМИ и четко определит их функции, важно для укрепления сильной и независимой прессы в стране.



Кроме того, депутаты также изъяли из текста закона норму о том, что СМИ не отвечают за распространение недостоверных новостей. Это не позволит масс-медиа уклониться от ответственности, указывает Сейм.



Как уже сообщал Rus.lsm.lv, поправки к закону о прессе во втором чтении были одобрены еще в январе. У самоуправлений они вызвали возражения. Авторы поправок (курирует законопроект Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам) настаивают, что муниципальные печатные издания пытаются действовать как независимые медиа, искажая рынок СМИ. На эти же риски указал и Совет по конкуренции. Еще в феврале 2016 года было подсчитано, что почти в каждом из 119 латвийских самоуправлений имеется собственное официальное издание, причем в них размещаются и объявления, и реклама.