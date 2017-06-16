В день празднования Лиго, 23 июня, Даугавпилсский Центра искусств им. М.Ротко предлагает особые цены: осмотр всех сменных выставок за 1,50 евро. Осмотр постоянной экспозиции «Марк Ротко. Жизнь и творчество» с оригиналами работ художника и оригинал картины Эдварда Мунка «Портрет адвоката Людвига Мейера» из художественного музея Тронхейма будет стоить 3,00 евро.

Осмотреть весь Центр Ротко можно за 4,50 евро. Все посетители с именами Лига и Янис смогут посетить Арт-центр 23 июня бесплатно, по предъявлению удостоверения личности.



К осмотру доступны сменные выставки Центра Ротко:



Эрин Лавлор (Великобритания), персональная выставка «ОНОМАТОПЕЯ»;

выставка работ художественного конкурса Латгальского региона «Форма пустоты и тишины»;

Ричард Дэнни (Австралия), «Эра тишины»;

Линда Зивере (Дания/Латвия), «В тишине»;

Санри «Коммуникация – это ключ»;

Х - Критическая граница – Чернобыль 30 (Литва);

Бирута Делле «Цитадель».



Время работы на праздники:



22 июня 11:00 – 17:00;

23 июня 11:00 – 17:00;

24 июня закрыто;

25 июня 11:00 – 17:00.



Больше информации о Центре искусств М.Ротко на: http://www.rotkocenter.com/rmc/ekspozicijas.