Сегодня, 15 июня, в Даугавпилсском краевом центре культуры "Варпа" состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого 81 ликвидатору последствий аварии на Чернобыльской АЭС были вручены памятные знаки.

В мероприятии принял участие министр внутренних дел Рихард Козловский и президент Латвийского союза "Чернобыль" Арнольд Арвалдис Верземниекс, а также представители Даугавпилсского, Аглонского, Илукстского и Краславского краев.



Всего в Латвии в течение трех лет почетными знаками планируется наградить около 6000 ликвидаторов.