На недавней выставке вакансий, которая проходила в Риге, еще раз пришлось убедиться в том, что бедность в Латвии явление не временное. И если хорошая новость для жителей столицы заключается в том, что работа в Риге есть, то для жителей отдаленных регионов, таких как Латгалия — вопрос с работой обстоит крайне сложно.

Второй вопрос касается непосредственно оплаты труда. Как выяснилось, даже в Риге на многих работах рассчитывать можно на 350-500 евро на руки в месяц. И это при том, что жизнь в столице намного дороже жизни в Латгалии.



Работодатели в свою очередь жалуются, что работники нынче избалованные: работать не хотят, жалуются, что работать тяжело, и часто сбегают после первой зарплаты. Итак, где же правда?



...Компании по подбору персонала уже давно подметили интересную деталь: разница между тем, сколько работники хотят получать за свой труд и оценками этого труда работодателями составляет 300-400 евро. Другими словами, люди хотят получать на руки, положим, 800 евро, а им предлагают всего 400-500. Именно столько готовы были платить работодатели за полный рабочий день.



Работать руками: дёшево и сердито



На той же выставке вакансий в Риге вскрылось масса показательных моментов. И главный из них — вакансии есть — платить не хотят.



Смотрим, что предлагает крупная компания Orkla, которой принадлежат Laima, Staburadze и прочие пищевые бренды.



Вакансий масса! Но все они в основном простые, то есть работники на упаковку, на мойку котлов, посуды, расфасовку и прочее. Представитель компании сразу же предупреждает: мол, девушка, а вы точно сможете работать? Дескать, работа очень сложная -- например, мойщику посуды надо вручную мыть котлы весом в 15 кг, и тут крепость мускулатуры имеет важное значение. Зарплата (здесь и далее -- месячная) 330 евро на руки за 8-часовой рабочий день. Упаковщик печенья может заработать 340 евро на руки, рабочий на производстве чипсов -- 450 на руки.



Двигаемся к другому стенду, вот еще один латвийский производитель -- Рижский молочный комбинат. Может, тут реально заработать хотя бы 500 евро на руки? И снова требуются упаковщики и комплектовщики товара с зарплатой 420 евро на руки.



За прилавок - хоть завтра!



Где легко найти работу, так это в торговле: огромное количество вакансий от всех торговых сетей. Зарплата продавца - 620 евро до уплаты налогов. Зарплата работника, который размещает товар на полках, - 530 евро до уплаты налогов, кассира - 615-700 евро до уплаты налогов. Вычитаем налоги и получаем всю ту же среднюю температуру по больнице - 420-480 на руки.



Почему же так мало? Ответ простой: если мы начнем платить по 1000 евро каждому продавцу, откуда возьмутся дешевые продукты в магазинах? Относительная дешевизна продуктов в том числе достигается с помощью низких заработных плат.



К примеру, у крупнейшего работодателя Латвии - торговой сети Maxima всего работают 8000 человек, и, само собой, всегда есть свободные вакансии. Но вот парадокс: если в регионах компания без труда находит работников, то в Риге есть незакрытые вакансии; всего их около 350. Примерно по две-три вакансии на один магазин. Как рассказывает директор департамента управления персоналом Maxima Райтис АПИНИС, рижане не горят желанием сидеть на кассах и работать продавцами. Причина заключается в более высоких амбициях столичных жителей. Подобных амбиций в Латгалии у жителей нет, поэтому там найти работников проще. Да и с работой там сложно, так что люди цепляются за возможность зарабатывать.



Поэтому в Риге чаще всего Maxima как стартовое место работы выбирают либо студенты, либо пожилые люди. А что касается разговоров о том, что работать кассиром трудно, то г-н Апинис считает, что это преувеличение. Мол, одному трудно, другой с легкостью выдерживает нагрузку. При этом с каждым годом технологии и процессы улучшаются, работа автоматизируется по максимуму, и труд становится легче.



Впрочем, стоит учитывать и такой момент: интенсивность рабочей нагрузки в Maxima выше, чем в других торговых сетях, так как в Maxima самый большой поток покупателей. Особенно тяжело приходится кассирам, которые работают с людьми, а это и недовольство, и претензии, и просто плохое настроение клиентов.



Эксперт говорит, что нехватка рабочих рук с каждым годом ощущается все сильнее. И кто знает, может быть, через несколько лет обслуживать на кассах нас будут работники с Украины и из Белоруссии...



Гастарбайтеры в помощь



Пока торговцы как-то справляются внутренними силами, строители не стали больше ждать и уже ввозят украинских рабочих. Латвийская строительная компания Pro Dev вот уже второй год привлекает на свои объекты рабочих с Украины: к уже работающим 70 украинским строителям в этом году добавится еще около 200. Как признается председатель правления Pro Dev Марис СТАКЕНС, украинцы народ трудолюбивый и исполнительный.



А чем же наши строители плохи? Ответ простой: отношение к работе у украинцев лучше. Это связано с тем, что сюда они едут исключительно на заработки, поэтому готовы трудиться много и с полной отдачей. Украинец после работы несколько раз подумает, стоит ли ему идти в бар или лучше выспаться и завтра с новыми силами браться за работу. Но у них есть некоторая разница с нами в менталитете, и это надо учитывать и немного корректировать. Зато с советских времен у них осталась производственная культура, поскольку на Украине до сих пор много заводов.



Марис рассказывает, что компания для украинских работников снимает квартиры.



Новое направление для предприятия -- белорусские работники. Навыков у них чуть меньше, зато железная дисциплина на объектах -- это дорогого стоит...



Еще один рассерженный строитель -- руководитель лиепайского предприятия Liepaajas Celtnieks Эдуард СЛАВИНСКИЙ. Говорит прямо: мол, работники в Латвии совсем распустились -- работать не хотят, только зарплатой интересуются.

- Бывает, что работник говорит: вот, мол, я специалист высокого уровня. Но уже через неделю прораб говорит, что делать этот строитель ничего не умеет и можно дать ему разве что копать яму. И как мне быть в этой ситуации? -- недоумевает г-н Славинский. -- Мне же надо объект сдать в срок. Иначе мне грозят штрафные санкции...

Бизнесмен считает, что хорошие специалисты уехали из Латвии в другие страны: в Скандинавию, Ирландию, Францию.

--Например, мой сосед работает на строительстве в Швеции, -- рассказывает г-н Славинский. -- Работает там по две-три недели, потом приезжает в Латвию. Он откровенно говорит: вот когда в Лиепае я смогу получать по 1,5-2 тысячи в месяц, тогда посмотрим! Но откуда нам взять такие зарплаты?

Кстати, немало претензий и от работодателей: мол, работники сейчас пошли хилые и безвольные. Отработают кое-как месяц-другой, получат первую зарплату -- и поминай как звали. И если люди в возрасте еще проявляют сознательность, то молодежь вовсе не желает корячиться полный рабочий день за 400 евро. Говорят: лучше уж в Англию поеду, там на такой же работе можно заработать в три-четыре раза больше. И ведь упрекнуть их тоже не в чем...

Говоря о строительной сфере в Даугавпилсе, тут ситуация обстоит намного сложнее. Крупных объектов город не предоставляет, часть строительных компаний была вынуждена в последние года отправить своих сотрудников на биржу труда. Многие строители города попросту собрали чемоданы и уехали на заработки в другие страны. Те, кто остался — перебиваются частными заказами, уповая на то, что работы в летнее время всегда хватает, но при этом с опасением ждут холодов, когда вопрос «Как заработать?» вновь станет актуальным...