Руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис считает, что решение правящей коалиции о повышении социальных взносов не принесет результатов.

"Если нет конкретного графика, то непонятно, как и из каких источников финансирование здравоохранения к 2020 году будет увеличено до 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), такое обязательство партий правящей коалиции звучит как обещание перед выборами в Сейм", - заявил Керис.



Для того чтобы бюджет сектора здравоохранения в будущем году достиг 4% от ВВП, необходимо 200 млн евро, в 2019 году - 300 млн евро, в 2020 году - 400 млн евро, что в целом составляет около миллиарда евро.



"Нет никаких причин радоваться, потому что работа еще не сделана. Политики поступили традиционно и позаботились лишь о годе выборов в Сейм, а потом хоть потоп", - отметил руководитель профсоюза.



По его словам, работников здравоохранения такой подход не может удовлетворить, так как речь идет о жизни людей.



"Латвия больше не может ждать. Мы теряем 6 500 человек в год и 17 человек каждый день только из-за плохого здравоохранения", - подчеркнул Керис.



Как сообщалось, вчера правящая коалиция договорилась о постепенном повышении финансирования здравоохранения до 4% ВВП в 2020 году. Для этого на один процент будут повышены социальные взносы, а для тех, кто их не платит, введен специальный платеж, размер которого и порядок администрирования пока не установлен.