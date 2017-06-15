Служба госдоходов (СГД) напоминает, что только до 16 июня 2017 года можно подать добровольную годовую декларацию о доходах вместе с оправдательными документами и затребовать переплаченный подоходный налог с населения за 2013 год. А добровольные декларации за 2016 год принимаются вплоть до 16 июня 2020 года.

В течение всего 2017 года жители Латвии могут добровольно подать годовые декларации о доходах за предыдущие три года, чтобы получить переплаченный подоходный налог с населения за оправданные расходы (оплаченные услуги образования и медицинские услуги, взносы в пенсионные фонды, страховые взносы в соответствии с договором страхования жизни и др.), неполный отработанный год, а также дифференцированный необлагаемый минимум.



Годовые декларации о доходах как в электронной, так и в печатной форме в этом году можно подавать не только в центрах обслуживания клиентов СГД, но и уже в 85 Единых государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов по всей Латвии. Актуальная информация об адресах и времени работы единых центров обслуживания клиентов доступна на портале latvija.lv в разделе "Единые центры обслуживания клиентов".



Возврат переплаченного подоходного налога с населения предусмотрен за следующие расходы:



оправданные расходы на образование, в том числе — на специальное образование для детей за 2016 год;

оправданные расходы на медицинские услуги (за исключением расходов на приобретение оптических изделий, корректирующих остроту зрения (очки и контактные линзы), и расходов на приобретение лечебных средств (медицинских препаратов, лекарств и витаминов), медицинских устройств и товаров);

оправданные расходы на взносы по страхованию здоровья страховым обществам;

сделанные пожертвования и дарения, в том числе суммы расходов, которые в виде пожертвования или дарения передаются зарегистрированной в Латвийской Республике политической партии или объединению политических партий;

взносы в частные пенсионные фонды;

страховые взносы в соответствии с договором о страховании жизни (с накоплением средств);

расходы на приобретение инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов, если таковые находились в собственности налогоплательщика не менее 60 месяцев;

если общий объем доходов, полученных в 2016 году, составляет менее 12 000 евро, то при подаче годовой декларации о доходах применяется дифференцированный годовой необлагаемый минимум с 900 до 1200 евро, в зависимости от общего размера доходов.

Напоминаем, что совершенные налогоплательщиком в 2016 году платежи за получение образования в общеобразовательных учреждениях, учреждениях профессионального, высшего или специального образования в этом году включаются в Годовую декларацию о доходах автоматически. Таким образом, в подготовленной СЭД декларации лицам необходимо только проверить автоматически вписанную информацию и, если она соответствует совершенным лицом платежам за получение образования, то удостоверяющие оправдательные документы по этим расходам дополнительно добавлять не требуется.



Налогоплательщик вправе затребовать возврат переплаченного подоходного налога с населения за предыдущие три года также в случае, если лицо проработало неполный год или к нему не применяется весь установленный годовой необлагаемый минимум, а также в случае, если к лицу в предыдущем году (или в предыдущие три года) не применялась установленная льгота за иждивенца, льгота за инвалидность, или не применяется льгота как к политически репрессированному лицу или участнику движения национального сопротивления.



Обращаем внимание, что оправданные расходы не могут применять те жители, которые в соответствующий год не платили подоходного налога с населения, а также лица, которые в соответствующий год являлись только работниками микропредприятий, плательщики патентной платы, лица, ведущие хозяйственную деятельность, которые платили фиксированный подоходный налог, и физические лица, которые платили подоходный налог с населения по заниженной ставке.



Однако в случае, если физическое лицо, у которого были оправданные расходы на медицину или образование, не платило подоходного налога с населения, годовую декларацию о доходах вместе с удостоверяющими платежи документы могут подать и оправданные расходы могут применить супруги таких лиц, дети, внуки и другие лица, которые также имеют право на налоговые льготы за этого члена семьи.



Более подробная информация о том, как подключиться к СЭД и подать Годовую декларацию о доходах в электронной форме, размещена на интернет-странице СГД в разделе "Годовая декларация о доходах".



Пользователям смартфонов доступно также специальное мобильное приложение "Оправданные расходы", которое обеспечивает постепенное накопление удостоверяющих оправданные расходы документов, например, фотографий чеков и их описаний, в течение 2017 года, чтобы уже в 2018 году при заполнении Годовой декларации о доходах в СЭД эти оправдательные документы можно было бы удобно приобщить к декларации. Мобильное приложение "Оправданные расходы" доступно для бесплатной установки на следующих сайтах:



для пользователей устройств Android в Google Play;

для пользователей устройств iOS в App Store;

для пользователей устройств Windows в Microsoft Store

В случае возникновения вопросов или затруднений можно позвонить в СГД по информационному телефону о налогах и таможне 67120000, задать свой вопрос в письменной форме на домашней странице СГД в размере "Задать вопрос СГД" или использовать СЭД СГД. Кроме того, населению предоставляются консультации во всех центрах обслуживания клиентов СГД или 85 единых государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов.