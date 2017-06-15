В течение нового учебного года в Даугавпилсе проведут модернизацию коммуникаций и обновление материально-технической базы в шести школах. Работы будут реализованы в рамках двух проектов - их общая стоимость превысит 5 млн евро, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Самые масштабные работы будут проводиться в Государственной гимназии - ее ученики даже начнут учебный год в Даугавпилсском университете, пока их классы будут закрыты на ремонт. Работы в Государственной гимназии - отдельный проект. А еще один охватывает 4 средних школы и одну основную, рассказала заместитель руководителя департамента развития Даугавпилса Сабине Шнепсте:



«Расходы проекта по модернизации Государственной гимназии – 1,7 миллиона евро, а те пять школ, в которых модернизация будет проводиться меньше, там общая сумма 3,59 миллиона евро».



Большая часть расходов покрывается за счет еврофондов. Доля софинансирования самоуправления в каждой школе своя, так как многое зависит от характера приводимых работ, пояснила Шнепсте:



«Есть европейское финансирование, 85% от суммы издержек, но есть некоторые школы, где эти работы предусматривают больше строительных расходов и это будет финансироваться как непредвиденные расходы за счет самоуправления. Надо иметь в виду, что программа предусматривает модернизацию, но есть вещи, которые мы не можем соотносить с программой - восстановление некоторых покрытий финансировать будет самоуправление».



Сроки реализации по каждому объекту разные – от 10 до 15 месяцев. Первые строительные работы могут начаться уже в августе.



В Государственной гимназии реконструируют всё здание, а также бассейн, спортзал, столовую. Кабинеты будут оснащены оборудованием для изучения естественных наук.



В рамках второго проекта проведут реконструкцию здания на ул. Парадес, 7, которое будет передано для нужд школы Saskaņas, объясняет руководитель управления образования Марина Исупова:



«Будет создана эргономичная среда в еще четырех школах – в Даугавпилсской 3-й школе, 13-й средней школе, 16-й средней школе и в Русской средней школе-лицее. Будет произведена полная или частичная замена инженерных сетей, освещения, ремонт кабинетов и других помещений в этих зданиях. Эргономичная среда предполагает оснащение кабинетов очень удобной мебелью, которая соответствует росту, возрасту детей и удобна для ежедневного использования».



Школьникам предстоит смириться с ремонтными работами, которые будут проходить параллельно с учебным процессом, а почти 300 учащимся гимназии предстоит переезд, говорит Исупова:



«Государственная гимназия столкнется с такой трудностью и сложностью, что им придется оставить свои помещения и все занятия будут проходить в помещении Даугавпилсского университета».



Эти школы для участия в проекте были выбраны в соответствии с установленными критериями, под которые выделяется финансирование. Один из показателей – определенное число учеников к 2023 году. Проведенный в управлении образования анализ показал, что при любых изменениях эти учебные заведения сохранят свой статус, и есть смысл вкладывать в них ресурсы.