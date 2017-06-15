Молодежная безработица в Латвии в годы экономического кризиса утроилась, и выше в ЕС она была только в Испании. В период оздоровления безработица существенно упала, и сейчас в Латвии зарегистрировано немногим более 14 тыс. безработных в возрасте от 15 до 29 лет, в том числе 60% в возрасте от 25 до 29 лет, сообщает rus.db.lv.

Типичный молодой безработный - это девушка в возрасте старше 20 лет со средним или профессиональным образованием, ранее работавшая продавцом.

В целом по стране больше всего безработных в возрасте от 45 до 54 лет. Это связано с методикой расчетов - безработных считают в соотношении с экономически активным населением в возрастной группе, а среди молодых много экономически неактивных (учащиеся).



Молодежь находится в статусе безработного более короткое время, чем другие безработные - в среднем четыре месяца. 10% молодежи длительно не имеют работы. Фактически их можно считать неактивными, потому что работать они не стремятся, а регистрируются на бирже, чтобы получать социальные гарантии. Главные причины молодежной безработицы - нехватка образования и опыта.



Отметить нужно также недостаточную мотивацию, семейные обстоятельства. Среди молодых безработных сравнительно много женщин с маленькими детьми, которые не ходят в садик. Эти женщины могут работать неполный день, но таких предложений мало.



Для уменьшения безработицы один из путей - делать прогнозы спроса на рабочую силу по разным профессии.



Сандра Екабсоне и Карлис Пурмалис, ассоциированный профессор и доцент ЛУ.