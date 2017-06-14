В будущем пассажирские железнодорожные перевозки в Резекне и Даугавпилс могут выполнять поезда с двухэтажными вагонами, заявил председатель правления Pasažieru vilciens Андрис Лубанс.
"После 2024 года нам нужно быть готовыми заменить дизельные поезда не просто на новые дизельные поезда, а на современные поезда дальнего следования, которые будут ходить на электрической тяге в Даугавпилс и Резекне и будут отличаться от 32 пригородных поездов [которые предусматривается приобрести в ходе готовящейся сейчас закупочной процедуры]", - пояснил глава предприятия.
По его словам, имеются существенные технические различия между поездами дальнего следования и поездами для более коротких маршрутов. "Речь идет об уровне комфорта, посадке в вагон. Сейчас мы закупаем 32 поезда и считаем, что это такой трамвай для Рижского района для занимающих не больше часа поездок по Рижской агломерации. Поэтому нам нужны вместительные поезда с широкими дверями, чтобы посадка и высадка пассажиров была максимально быстрой, потому что у нас остановки каждые три километра. На маршруте в Даугавпилс и Резекне поездка длится два с половиной или три часа. Нужны более комфортабельные сиденья, не требуется такое большое ускорение, как пригородной зоне, вероятно, можно говорить о двухэтажных поездах. Поезда, которые мы хотим видеть на маршрутах в Айзкраукле, Тукумс и Елгаву, полностью отличаются от тех, которые будут ходить в Резекне и Даугавпилс", - рассказал Лубанс.
По его словам, имеются существенные технические различия между поездами дальнего следования и поездами для более коротких маршрутов. "Речь идет об уровне комфорта, посадке в вагон. Сейчас мы закупаем 32 поезда и считаем, что это такой трамвай для Рижского района для занимающих не больше часа поездок по Рижской агломерации. Поэтому нам нужны вместительные поезда с широкими дверями, чтобы посадка и высадка пассажиров была максимально быстрой, потому что у нас остановки каждые три километра. На маршруте в Даугавпилс и Резекне поездка длится два с половиной или три часа. Нужны более комфортабельные сиденья, не требуется такое большое ускорение, как пригородной зоне, вероятно, можно говорить о двухэтажных поездах. Поезда, которые мы хотим видеть на маршрутах в Айзкраукле, Тукумс и Елгаву, полностью отличаются от тех, которые будут ходить в Резекне и Даугавпилс", - рассказал Лубанс.
А наш RVR ? В ДЫРСЕ !
Учись, рагуль !
А наш RVR ? В ДЫРСЕ !
Учись, рагуль !
или пустите скоростной поезд
http://mtdata.ru/u21/photo83E5/20949681020-0/huge.jpeg
Белорусской 19 марта 2010 года был заключён контракт на поставку шести электропоездов ЭПг для реализации проекта Минской городской электрички[2]. Первые три поезда были поставлены в первой половине 2011 года, оставшиеся три — в первой половине 2012 года[3][4]. Электропоезда серии ЭПг эксплуатируются на следующих маршрутах:
Минск — Ждановичи — Заславль (станция Беларусь)
Минск — Колядичи — Руденск
Минск — Колодищи — Смолевичи
Электропоезда эксплуатируются Белорусской железной дорогой на маршруте Минск — Гомель. Первый рейс с пассажирами на маршруте Гомель — Минск поезд ЭПм-001 совершил 3 августа 2016 года, время в пути — 3 часа[4]. Поезд отправляется из Гомеля в 07:00 и прибывает в Минск в 09:59. В обратном направлении из Минска поезд отправляется в 18:50 и прибывает в Гомель в 21:49[6].
За первый месяц электропоездами ЭПм на маршруте Гомель — Минск было перевезено около 28 тысяч пассажиров. Заполняемость поезда составляет практически 100 %, что говорит о востребованности экспрессного маршрута[7].
Белорусской железной дорогой 19 марта 2010 года был заключён контракт[1] на поставку 4 четырехвагонных электропоездов ЭПр для региональных линий. Поезда, технически идентичные финской серии Sm5, производились на заводе компании Stadler Rail AG в городе Буснанг, Швейцария.
В октябре-ноябре 2011 года были поставлены первые два электропоезда серии ЭПр.[2]
В январе-феврале 2012 года были поставлены ещё два электропоезда серии ЭПр.[3]
19 ноября 2011 года было открыто движение электропоезда ЭПр по маршрутам Минск — Барановичи и Барановичи — Брест, 24 декабря 2011 года по маршруту Минск — Орша, 5 апреля 2013 года по маршруту Минск — Бобруйск, 29 сентября 2013 года по маршруту Минск — Жлобин, 1 июня 2014 года (с вводом нового графика на 2014/2015 годы) по маршруту Минск — Молодечно — Минск.
В декабре 2012 году Белорусская железная дорога заключила контракт[4] на поставку в 2013–2014 годах 6 пятивагонных электропоездов ЭПр для региональных линий. В 2013 году было поставлено 4 электропоезда, весной 2014 года — еще 2 электропоезда[5].
В 2015 году ожидается поставка еще двух региональных поездов.
Электропоезда эксплуатируются Белорусской железной дорогой по шести маршрутам региональных линий бизнес-класса:
Минск — Барановичи
Барановичи — Брест
Минск — Орша
Минск — Бобруйск
Минск — Жлобин
Минск — Молодечно (с 7 июня 2014 года поезда региональных линии бизнес-класса на этом маршруте отменены)
Минск — Брест (с лета 2014 года региональный пятивагонный ЭПр временно задействован на безостановочном маршруте межрегиональных линий бизнес-класса №701/702— предположительно, до постройки семивагонных межрегиональных поездов ЭПм в ноябре 2015 года[8])
Минск — Гомель