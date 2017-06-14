Для даугавпилсских школьников лето - не только время отдыха, но и возможность заработать, получить первые трудовые навыки. Для этих целей в городе работают две программы летнего трудоустройства молодежи.

Одна - финансируется Даугавпилсской городской думой и реализуется Молодежным отделом с лета 2011 года. В этом году на данную программу в бюджете запланировано более 304 тыс. евро. По ней трудоустроят 1470 школьников. Вторая программа – совместная. Ее софинансирует Государственное агентство занятости и Даугавпилсское самоуправление. Здесь 126 рабочих мест, однако в отличие от первой, в которой продолжительность смены всего 10 дней, по второй работают уже целый месяц.

Отметим также, что претендовать на рабочее место сразу в двух программах нельзя. Как всегда, школьники обеих программ работают на предприятиях самоуправления: учебных заведениях, в Даугавпилсской крепости, Управлении образования, Управлении коммунального хозяйства и других. Работа не квалифицированная. В основном это - помощь в ремонтных работах, уборка помещений и территорий, благоустройство пляжей, зон отдыха.

Одним из крупных работодателей для школьников является Даугавпилсская региональная больница. В общей сложности летом здесь будут трудиться 183 учащихся.

Именно летом прилегающая территория больницы нуждается в тщательном уходе. Необходимо убирать дорожки больничного парка, заботиться о клумбах и насаждениях, помогать по хозяйству. Работу в отделениях выбирают те, кто желает связать свою судьбу с медициной. Для таких учеников это хороший опыт и возможность понять, стоит ли в дальнейшем посвятить себя врачеванию.

Этим летом на различных работах в городе будут заняты около 1600 школьников. Рабочие места предоставят 19 учреждений самоуправления.