Рэд из Даугавпилса, который знает, как играть музыку



В Даугавпилсе Леха Федотов по прозвищу Рэд считается личностью известной и даже отчасти культовой. Сингер–сонграйтер с оригинальным дарованием, он, в отличие от многих, не зарыл талант и уже свыше двадцати лет радует поклонников своего творчества новыми песнями.

Первые шаги



Вообще–то талантами Даугавпилс славился всегда. Лет пятнадцать назад один знакомый автора этих строк говаривал: «У нас в «Депилсе» если взять молодежь, то либо жуткие гопники, либо редкостные самородки». Впрочем, и сам город был тогда совсем иным — шумным и многолюдным.



Леха Федотов появился на культурном небосклоне Даугавпилса еще в середине 90–х во главе группы Stop.



Сам Рэд вспоминает о тех веселых деньках весьма сухо:



— В ту пору еще ходил в профтехучилище. Наслушался разных известных рок–групп, да и сам схватился за гитару. Группу тогда казалось собрать легко и просто — и мы с друзьями замутили Stop. Старались косить под наиболее популярные группы русского рока: ДДТ, «Аквариум», «Чижа…». С самого начала ориентировались на исполнение собственного материала, который я и сочинял.



Сейчас, с высоты лет, мне те мои первые образцы песенного творчества, особенно тексты, кажутся донельзя наивными и даже дурацкими. Играли поначалу скверно — я помню, как от стыда постарался побыстрее ретироваться из зала ДК железнодорожников после нашего первого публичного выступления…



Постепенно группа набрала локальную популярность, а ее лидер Рэд стал значимой фигурой в мире даугавпилсского андеграунда.



— Почему мне прилепили такое погоняло? — ухмыляется он. — Вероятно, во время одной из пьянок: ну и рожа у тебя, Федотов, красная…



В силу внутренних противоречий Stop развалился в 99–м. Правда, перед этим ансамбль успел записать полупрофессиональный мини–альбом — ночью, на базе городского Центра латышской культуры, где работал их басист. Затем в составе недолговечного проекта Relax Рэд выходил на сцену первого городского рок–фестиваля Chemical Reaction (позже ставшего традиционным), вызванного к жизни усилиями энтузиаста местной самодеятельной музыки Генриха Барковского.



Затем последовал довольно долгий период творческого простоя: Алексей трудился кладовщиком–приемщиком и лишь очень изредка стряхивал пыль с гитары. Уехал, как и очень многие, на заработки в Шотландию — а там его вновь настигло вдохновение. Сочинил несколько песен, приобрел новый инструмент и в 2005–м вернулся в Даугавпилс с большими творческими планами. Однако воссоздать группу не получилось, и Рэд решил творить в одиночестве.



Одиночество



В то время интернет–технологии, позволяющие размещать видео— и звуковые ролики, были еще достаточно несовершенными. Однако именно Всемирную сеть Алексей решил использовать для продвижения своего творчества. Купил компьютер и звуковую карту, освоил основы цифровой звукозаписи. В свободное от работы время (Леха уже много лет трудится печатником в рекламной фирме) он сочинял, сам же играл и записывал (впрочем, изредка подыгрывали друзья) и выкладывал для всеобщего ознакомления. Тогда Рэд часто со смехом цитировал БГ: «Буду писаться совсем один, с двумя–тремя друзьями, мирно, до самых седин…»



Сначала он даже не помышлял о возобновлении концертной деятельности — без группы–то! Но интерес к творчеству Федотова оказался настолько велик, что его стали зазывать выступать у себя местные клубы. Рэд приходил с гитарой и в одиночку выкладывался настолько, что вызывал бурное одобрение у многочисленных зрителей. Играл совершенно дикую сборную солянку: собственные вещи вперемежку с рок–классикой — от The Doors до «АукцЫона».



К слову, Алексей сам себе очень строгий цензор.



— Большое количество материала — объясняет он, — у меня сразу идет в «отвал». Кроме меня самого эти песни никто не слышал. Прежде чем композиция обретет окончательный ритм, она успевает пройти через множество вариантов. Так как тексты мне всегда особенно сложно давались, в последнее время я начал пользоваться стихами других авторов — от «последнего ваганта» Франсуа Вийона до поэтов эпохи соцреализма. Слова для меня имеют огромное значение, потому что в процессе сочинения музыки отталкиваюсь именно от ритма строк.



Любовь как импульс



Новый творческий импульс Леха получил после знакомства с Ингой, ставшей его женой. Инга имеет музыкальное образование по классу аккордеона и сама сочиняет песни. Именно жена побудила Рэда вновь собрать группу. Проект был назван «Рэд и Товарищи». Удалось подтянуть довольно известных в Даугавпилсе музыкантов, в том числе на бас–гитару Владимира Куранова из некогда очень популярного в городе ансамбля Soya Peace Or Chest Ra. Но еще до этого имела место запись мини–альбома, который Рэд укомплектовал новыми песнями.



Началось все с демо–записи десятка композиций на «халявной» студии в Даугавпилсе. А когда пришла пора ваять альбом «набело», то помогло знакомство с одним из приятелей Рэда, звукорежиссером и музыкантом, ныне работающим на студии в Копенгагене.



К записи альбома, получившего многозначительное название «Я знаю», Алексей привлек профессионалов и очень гордится конечным результатом. Каждый инструмент прописан очень чисто и четко, слушатель не может не оценить филигранно–винтажных аранжировок, «цепляющих» мелодий. Проникновенная лирика, рождающая ассоциации с тем же «АукцЫоном» (Леха и манерой вокала несколько напоминает Леонида Федорова), гомеопатическая доза психоделии… Такие композиции, как «Жажда», «Крыжовник», «Неспетые песни», «Наоборот», «Я знаю», вполне могли бы стать украшением эфира любой неглупой rock–station…



Сейчас группа семейства Федотовых в ходе каждого концерта играет как бы две совершенно разные программы: песни Инги и Алексея очень разные по духу. Уже запланирована запись нового мини–альбома — Рэд крайне трепетно ждет этого события. А еще он намерен запустить интернет–проект, посредством которого хочет пропагандировать творчество как свое, так и коллег–музыкантов. За последние лет двадцать в Даугавпилсе существовало много рок–групп, зачастую весьма оригинальных, и Леха не хочет, чтобы их песни канули в Лету.





ВЛАДИМИР ВЕРЕТЕННИКОВ