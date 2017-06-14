В 90-е населению рисовали «картинки», что, уничтожив промышленность, далее будем жить в экологически и национально чистой стране — за счет молочка и маслица, как до войны, когда на самом деле производство масла на душу населения в стране было в четыре раза меньше, чем, например, в Дании. Об этом рассказывает публицист Владимир Борисович Шилин.

Вот Дания — в которой на самом деле существовали все те же направления и отрасли народного хозяйства, практически в тех же объемах, которые были в конце 80-х в Латвии, — живет и процветает.





Несколько цифр:

1989 год

Латвия — население 2,7 млн чел., Дания — 5,14 млн чел.



Площадь Латвии — 63 тыс км2, Дании — 43 тыс км2.



Занятых в производстве: в Латвии — 391 тыс чел., в Дании — 480 тыс чел.



2016 год



Население в Латвии — 1,9 млн чел. (уменьшение на 30%), в Дании — 5,75 млн чел. (увеличение на 12%).



Сейчас ВВП Дании в десять раз выше, чем ВВП Латвии.



Как же при почти равном старте в начале 90-х годов Дании удалось добиться столь разительных результатов — по сравнению с деградировавшей все это время Латвией?



До 1945 года основной экспортной продукцией Дании были сельхозпродукты: масло, сыр, яйца, мясо, бекон. Но затем начала развиваться промышленность страны, и к 90-м годам экспортными товарами стали суда, приборы, машины различного назначения, продукция пищевой, химической, целюлозобумажной промышленности, которые стали занимать почти половину датского экспорта.



Из-за кризисных явлений в мировой экономике 80-х и начале 90-х, а также в связи с распадом СССР, нарушением многих экономических связей, в Европе произошел спад производства, что сказалось и на датской экономике.



Но выстоять и не утратить свои высокие позиции датчанам помог высокий уровень квалификации рабочей силы, который базировался и продолжает базироваться на высоком профессионализме работников во всех сферах их деятельности, а также благодаря широкому развитию НИОКР на большинстве предприятий.



Даже при численности работающих на фирме от 100 до 500 человек такие подразделения имеются. Более того, существуют и правительственные инвестиции в эту деятельность для многих из них. Направляет эту работу в стране Агентство по инновациям при Министерстве науки и образования.



Дания находится на шестом месте в мире по затратам на НИОКР на душу населения.



Значительные средства выделяются на обучение в высших и средних специальных учреждениях, а также на переподготовку специалистов по ведущим направлениям развития технического прогресса.



Иными словами, вся та система, которая имела место в Латвии советского периода, была и в Дании.



В последней она продолжала и продолжает успешно функционировать. В Латвии же она была полностью демонтирована «креативными» националистическими правительствами, чтобы избавиться от русского населения.



Избавиться не удалось. Отказаться от всего того, что они своим трудом сделали здесь, включая и бытовые условия собственной жизни, решились немногие.



Результат налицо — одно их последних мест в ЕС по численности населения, живущего за чертой бедности.



А ведь еще в 90-е от ведущих мировых фирм, которые знали о высоком профессиональном уровне латвийских кадров (например, от «Сименса») поступали предложения заменить оборудование и приступить к выпуску новой продукции. Подготовки новых специалистов не требовалось, они были на месте в избытке, а платить им можно было значительно меньше, чем в Европе.



Но замудренные тримдой правители не пошли ни на какие подобные предложения. И большая часть русского населения страны, оказавшись не у дел, повисла тяжелым грузом на разрушавшейся экономике.



А теперь профессиональный уровень рабочей силы Латвии годится в основном только для выполнения подсобных работ в развитых странах ЕС.



События 90-х в Латвии должны были привести к избавлению от нелатышей, которые здесь появились после войны — и после восстановления, с их основным участием, разрушенного войной хозяйства превратили страну сначала в полигон для получения технических знаний (первоначально в основном на русском языке). А затем на базе этих знаний и направленного сюда оборудования были созданы условия и для обучения в политехническом институте и на латышском языке.



К сожалению приходится признать, что перспектив у Латвии уже не будет. Часто приходится слышать, что страна рано или поздно может войти в состав РФ — и Россия снова, как два раза в истории последних двух веков, вытащит Латвию из трясины, в которую ее затащили правители. Но это далеко не так.





Владимир Шилин