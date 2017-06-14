Латвийский Государcтвенный институт лесохозяйства “Силава” в сотрудничестве с даугавпилсским Управлением коммунального хозяйства и А/О “Латвийские государcтвенные леса” осуществляют программу научного мониторинга и исследований, чтобы определить способы ограничения массового размножения вредителя - звездчатого пилильщика-ткача и уменьшить его негативное воздействие на лесную экосистему.

Для этого в лесу в микрорайоне Новые Стропы расположены наземные ловушки. Трогать или перемещать эти ловушки запрещено! Просьба к горожанам с пониманием отнестись к исследованию, которое поможет сохранить городской лес.

В 2013 году началось обширное размножение звездчатого пилильщика-ткача в лесах пригородной территории Даугавпилса. Это опасный лесной вредитель с длительным циклом массовых размножений - 10 лет и более. Самки пилильщика-ткача предпочтительно откладывают свои яйца на старой сосновой хвое. Вылупившиеся личинки начинают поедать ее. Повторная дефолиация часто становится причиной гибели сосен в лесах. Личинки пилильщика-ткача падают осенью с деревьев, зарываются в почву на глубину до 30 сантиметров и “зимуют” в состоянии диапаузы до 7 лет.