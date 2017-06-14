Министерство культуры отчиталось в Кабинете министров о проекте интеграции ромов, который является частью общеевропейской программы, начатой в 2014 году. Она продлится до 2020 года, и правительство согласилось софинансировать латвийский проект вместе с Еврокомиссией. Он стартует 1 июля, а завершится через год – 30 июня 2018-го.

Общая стоимость предусмотренных мероприятий – 63 178 евро, ЕК оплатит 60 018 евро, а латвийскому государству нужно будет покрыть всего 3 160 евро.



Еврокомиссия стремится продолжить начатую в 2016 году работу «цыганской платформы» в Латвии, с тем чтобы координировать разработку и реализацию политики интеграции ромов, способствовать диалогу различных ведомств, цыганских негосударственных организаций, работодателей и социальных партнеров.





Цели у проекта благие и вполне определенные: помимо налаживания сотрудничества всех заинтересованных сторон, стимулировать участие самих ромов в реализации политики интеграции, в том числе вовлекать молодежь и женщин-ромов в решение текущих вопросов, а также – стимулировать рост гражданского общественного сознания в среде ромов, развивать их способности, трудовые навыки, знания и умения.



В проекте планируется задействовать 75 представителей из сферы госуправления (55 муниципальных чиновников и специалистов, 20 – из министерств и агентств), а также 72 представителей ромов и 15 – из нецыганских негосударственных организаций. Опосредованная целевая аудитория проекта составит 500 человек. В его рамках, помимо совещаний, лекций, семинаров и мастер-классов, состоится также выставка о геноциде цыган в Латвии в годы Второй мировой войны.



Отметим, что в Даугавпилсе проживает около 400 цыган, в Латгалии - более 800. В нашем городе районом, наиболее населенным ромами считается Грива.