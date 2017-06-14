Акционеры Даугавпилсского Локомотиворемонтного завода 12 июня на собрании выбрали новый состав совета предприятия. В него вошли Павел Приходько, Семи Ройха, Сергей Псёла, Роман Захаров, Сергей Яковлев.

Таким образом работающие в совете ранее Олег Осиновский, Лаури Рейнхолдс и Михаил Терентьев продолжать там работать не будут.



В числе крупнейших владельцев ЛРЗ эстонское предприятие "Skinest Rail" - 47,97%, а также входящее в группу предприятий российской транспортной компании "Severstaļtrans" эстонское предприятие "Spacecom", 25,27%.