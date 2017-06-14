В комиссии Сейма по труду и социальным вопросам предлагают изменить порядок индексации пенсий в следующем и последующих годах. Рассчитывать пенсии предлагают с учетом трудового стажа.
В Латвии ежегодно пересматривают размер пенсий, или производят индексацию: увеличение пенсии в соотношении к уровню потребления. В комиссии Сейма по труду и социальным вопросам предлагают новый порядок индексирования пенсий.
«В этом году, индексируя пенсии, во внимание берется 50-процентное увеличение заработной платы. Со следующего года мы планируем брать во внимание трудовой стаж. Те, у кого стаж от 30 до 39 полных лет, получат 60%, а если стаж 40 и более, то это 70%», — рассказывает председатель комиссии Айя Барча.
Барча поясняет, что сейчас при индексации пенсий учитывается фактический индекс потребительских цен и 50% от реального прироста взносов социального страхования с зарплат. Годом ранее они составляли 25%.
Важно отметить, что в контексте инициативы депутаты говорят об общем трудовом стаже.
Годы работы в советское время тоже учитываются.
Руководитель Латвийской ассоциации пенсионеров Андрис Силиньш рассказал, что идея привязать индексацию пенсий к трудовому стажу не нова — этот вопрос поднимался еще весной. Но вопрос отложили, так как решался вопрос с налоговой реформой».
Помимо индексации пенсий, у комиссии Сейма по труду и социальным вопросам есть еще одно предложение поправок в закон «О государственных пенсиях».
Оно касается повышения доплаты за каждый год трудового стажа до 31 декабря 1995 года.
Сейчас эта доплата составляет 1 евро. В комиссии предусматривают, чтобы тем, кто ушел на пенсию до 1996 года увеличить доплату на 1,5 евро.
Обе инициативы комиссии оценили в Министерстве финансов. Его парламентский секретарь Эдгарс Путра отметил, что фискальное влияние предложений существенное — на их реализацию потребуется более 17 миллионов евро ежегодно.
«Конечно, эта инициатива была бы нужна. Ведь речь идет о сеньорах, той социальной группе, которая в большей мере подвержена риску бедности. Но сейчас на повестке дня очень много всего: медицина, налоговая реформа. Это вопросы бюджета, которые требуют много денег», — указал секретарь.
Путра уверен, что идею индексирования согласно трудовому стажу нужно рассматривать без отрыва с другими вопросами. Оценивать инициативу отдельно — безответственно.
«Я не хочу сказать инициативе «нет». Это серьезный шаг, требующий денег. Процесс принятия бюджета длится всё лето. Расходы бюджета будут оцениваться на протяжении трех месяцев. Я думаю, что идея будет рассмотрена как одна из приоритетных»
Сегодня на заседании комиссии Сейма свою оценку инициативы должны дать и представители Министерства благосостояния.
«В этом году, индексируя пенсии, во внимание берется 50-процентное увеличение заработной платы. Со следующего года мы планируем брать во внимание трудовой стаж. Те, у кого стаж от 30 до 39 полных лет, получат 60%, а если стаж 40 и более, то это 70%», — рассказывает председатель комиссии Айя Барча.
Барча поясняет, что сейчас при индексации пенсий учитывается фактический индекс потребительских цен и 50% от реального прироста взносов социального страхования с зарплат. Годом ранее они составляли 25%.
Важно отметить, что в контексте инициативы депутаты говорят об общем трудовом стаже.
Годы работы в советское время тоже учитываются.
Руководитель Латвийской ассоциации пенсионеров Андрис Силиньш рассказал, что идея привязать индексацию пенсий к трудовому стажу не нова — этот вопрос поднимался еще весной. Но вопрос отложили, так как решался вопрос с налоговой реформой».
Помимо индексации пенсий, у комиссии Сейма по труду и социальным вопросам есть еще одно предложение поправок в закон «О государственных пенсиях».
Оно касается повышения доплаты за каждый год трудового стажа до 31 декабря 1995 года.
Сейчас эта доплата составляет 1 евро. В комиссии предусматривают, чтобы тем, кто ушел на пенсию до 1996 года увеличить доплату на 1,5 евро.
Обе инициативы комиссии оценили в Министерстве финансов. Его парламентский секретарь Эдгарс Путра отметил, что фискальное влияние предложений существенное — на их реализацию потребуется более 17 миллионов евро ежегодно.
«Конечно, эта инициатива была бы нужна. Ведь речь идет о сеньорах, той социальной группе, которая в большей мере подвержена риску бедности. Но сейчас на повестке дня очень много всего: медицина, налоговая реформа. Это вопросы бюджета, которые требуют много денег», — указал секретарь.
Путра уверен, что идею индексирования согласно трудовому стажу нужно рассматривать без отрыва с другими вопросами. Оценивать инициативу отдельно — безответственно.
«Я не хочу сказать инициативе «нет». Это серьезный шаг, требующий денег. Процесс принятия бюджета длится всё лето. Расходы бюджета будут оцениваться на протяжении трех месяцев. Я думаю, что идея будет рассмотрена как одна из приоритетных»
Сегодня на заседании комиссии Сейма свою оценку инициативы должны дать и представители Министерства благосостояния.
Ни одна инициатива сейма не делается ради простых людей..
Ни одна инициатива сейма не улучшила благосостояние жителей латвии.
Ни одна инициатива сейма не уменьшила налоговые поборы
Ни одна инициатива сейма не вызвала искреннюю радость у людей.
Все делается против людей и ради увеличения бюджета, прикрываясь терминологиями, запутанными расчетами и перерасчетами.
Я не верю ни одной "хрЕновой" инициативе гребанного сейма и гребанной "правящей коалиции"...
Добьётесь, с..ки, что какой нибудь отчаявшийся к вам точно придет, вооруженный гранатами или автоматом...
Постскриптом для службы безопасности: я лично - не отчаявшийся, оружия не имею и ни к чему не призываю. Можете не дергаться.