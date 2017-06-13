О том, что в городе есть проблема с парковочными местами, знает каждый автовладелец. Особенно остро проблема обстоит с парковками около стратегически важных для горожан объектов — Даугавпилсской региональной больницы, центральной и детской поликлиник.

Нарекания в адрес руководства думы о нехватке стояночных мест поступали долгие годы. Родители с маленькими детьми годами были вынуждены оставлять свои автомобили в соседних кварталах. Успело вырасти не одно поколение детей, пока у детской поликлиники наконец-то появилась своя автостоянка.



Строительные работы проводились на участке улицы 18 Новембра от ул. Циетокшня до ул. Гимназияс. Сейчас здесь оборудована парковка на 12 мест, а параллельно автостоянке построена дорога. Таким образом улицы Циетокшня и Гимназияс были закольцованы через проезжую часть с односторонним движением по ул. 18 Новембра. Автотранспорт должен двигаться с ул.Циетокшня по ул.18 Новембра с выездом на ул.Гимназияс, которая остаётся тупиковой. Дорожные знаки уже установлены. Между стоянкой и зданиями проложен тротуар шириной два метра.



Работы по конкурсы выполнила фирма «CKD D». На данный момент специалисты заняты подготовкой документации для сдачи объекта в эксплуатацию, однако это не мешает водителям уже сегодня пользоваться предложенным маршрутом и парковкой.