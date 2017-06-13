На выездном правительственном заседании, проходившем в Даугавпилсе около месяца назад, обсуждалась программа развития Латгалии. Одно из предложений озвучило Министерство юстиции — строительство новой тюрьмы. После ее возведения в регионе ликвидируют три подобных учреждения — два в Даугавпилсе и одно в Екабпилсе, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Ни одна из тюрем, расположенных в Латгалии, не соответствует требованиям безопасности Европейского Союза. Эти объекты — в соответствии с рекомендациями ЕС — в ближайшем будущем надо будет закрыть, рассказал министр юстиции Дзинтар Расначс на выездном заседании.

«Мы предлагаем закрыть три существующие тюрьмы и на их месте построить одну новую. Новый центр в Латгалии будет многофункциональным, рассчитанным на 1200 мест. Для его строительства необходимо участок площадью в 20 Га», — указал он.

Этот земельный участок ещё предстоит найти — и пока не известно, где именно будет находиться новая тюрьма: в Даугавпилсе или в Екабпилсе.



Руководство Екабпилса поддерживает идею — если Минюст будет в этом напрямую заинтересован — построить тюрьму у себя, указал мэр города Леонид Салцевич.

«Участок мы еще не искали. В том случае, если такой запрос поступит из министерства, мы начнём искать. Земля есть — как на территории города, так и края», — пояснил он.

У Даугавпилса также есть место, где могли бы построить новую тюрьму, но оно не соответствует требованиям Министерства юстиции.

- Около трёх лет назад мы отправили свои предложения в министерство и выразили готовность провести необходимые работы, чтобы привести в порядок территорию, и она соответствовала требованиям. Обоим городам важно сохранить рабочие места, которые дают тюрьмы, признает исполнительный директор Даугавпилсской городской думы Инга Голдберга.

В Даугавпилсе в этой системе работает очень много людей, и если закрыть тюрьму, то многим людям придётся приспосабливаться или искать новые рабочие места.



В Даугавпилсе речь идет о закрытии двух объектов, на которых работает несколько сотен человек, но и в Екабпилсе вопрос о сохранении рабочих мест имеет значение, продолжает Леонид Салцевич.

«Логично, что каждое рабочее место — доход в бюджет самоуправления. В случае ликвидации около 200 человек потеряет работу, что не будет очень хорошо. Надо молить бога, чтобы выбор пал на Екабпилс».

Реконструкция и перепланировка старых тюрем будет намного дороже, чем строительство новой, считает Расначс. Но судьбу опустевших зданий будут решать местные самоуправления, продолжает Инга Голдберга.



«Тюрьма, расположенная в центре, и здание на Гриве — уникальные постройки. Они огромные по размерам, и что-то реализовать на их месте, чтобы задействовать в полном объеме, будет очень сложно».



По предварительным расчётам, новая тюрьма на 1200 мест в Латгалии обойдется государству примерно в 60 млн евро. Министерство юстиции продолжает искать участок, соответствующий всем требованиям. Решение должны принять до 1 июля 2019 года.