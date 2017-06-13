Известный в Даугавпилсе и за его пределами промоутер Сергей Парфенов поделился с «Нашей» впечатлениями о прошедшем Празднике города.

- По отзывам знаю, что многим горожанам Праздник города понравился. С другой стороны — это единственный масштабный праздник, который организует городская дума, и с точки зрения качества — у горожан нет возможности сравнить и понять каким на самом деле может быть Праздник города. Складывается такое ощущение, что других праздников у нас в Даугавпилсе помимо дней города больше нету.

На мой личный взгляд, Праздник города проводится неправильно. Во-первых, это касается выбора групп и исполнителей, которых приглашают для выступления на площади. Я уверен, и вижу по своему опыту, что группы выбираются абсолютно неправильно. Непонятно кто принимает это решение и по какому принципу. Группы должны быть «веселящими», их музыка должна настраивать на позитив. У нас же последние несколько лет выступают группы с весьма депрессивным репертуаром — это касается и Мумий Тролля в этом году, и Сплина в прошлом.



До Праздника города я в своем профиле в социальной сети Фейсбук проводил опрос на тему того, кого бы хотели видеть горожане на площади на главном концерте. Вы не поверите, но из трех тысяч проголосовавших, единицы отдали голоса за группу «Мумий Тролль». Горожане сами должны выбирать исполнителей. Должно быть предварительное общественное обсуждение. И, конечно, группу для главного дня Праздника города нужно выбирать исходя из аудитории. Исполнитель должен подходить и для молодежи, и для людей среднего возраста, и для старшего поколения. Только тогда будет полноценный результат и отдача. Людям всех возрастов должно быть интересно — этот критерий должен быть в основе выбора.



И еще один показательный момент. На прошлый День города дума пригласила группу «Сплин». Одновременно с этим я организовывал концерт Макса Коржа в Олимпийском центре. Входные билеты были по 20 евро. При этом концерт Коржа за деньги собрал больше людей, чем группа Сплин на площади. Получилось, что горожане охотнее пошли на платный концерт, чем на бесплатный. На мой взгляд, уже тогда это был огромный сигнал городской думе, что что-то они делают не так.



Как я вижу, праздник города должен быть намного шире и масштабнее. Приезжие группы должны выступать на разных площадках. Концерт на площади, конечно, должен быть бесплатным, но при софинансировании думы можно проводить концерты и на стадионе, и на эстраде в Стропах. И эти концерты могут проходить по входным билетам за символическую плату.



Обратил внимание и на то, что наши местные группы, были «задвинуты». Посмотрите, металлисты играли чуть ли не в подворотне. А ведь им можно было дать время поиграть на большой сцене днем. У нас в Даугавпилсе так много талантливой молодежи, и за нее надо бороться, они должны чувствовать поддержку своего города. Они должны иметь возможность выступать на одной сцене с именитыми звездами. Для них это будет хорошей мотивацией и поддержкой. Городу же это ничего не стоит, но мы почему-то сознательно свою же молодежь игнорируем.



В целом, могу отметить, что уже долгие годы Праздника города в Даугавпилсе проходит по единому шаблону. За все эти годы к нам ни разу не приезжали мировые звезды. Я неоднократно организовывал Праздники города в Белоруссии. Города куда меньше нашего, гуляют дни рождения намного масштабнее, разнообразнее и солиднее. А у нас как-то все происходит по остаточному принципу. Помните, когда группа Премьер-министр приезжала на Праздник города? Незадолго до этого московские продюсеры связывались со мной с просьбой провести группу по Прибалтике в качестве продвижения. При этом они даже денег не просили. Готовы были сами проспонсировать билеты и проживание. А позднее я узнал, что городская дума заплатила за их концерт на Празднике города 10 тысяч латов. Разве таким должен быть подход к главному празднику Даугавпилса? Тем более, что помимо этого праздника у нас больше и праздников-то массовых нет.



Таких праздников в городе должно быть как минимум три в году. Пришло время что-то менять. У меня есть надежда, что новая власть, которую выбрали горожане, будет более адекватна, лояльна и сделает выводы из ошибок предыдущей думы. Я надеюсь, что новое руководство думы будет гораздо умнее, мудрее, и будет стараться работать для своих горожан, развивать наш город и бороться за то, чтобы молодежь не уезжала из нашего города, а уже уехавшие — начали возвращаться.