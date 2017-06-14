14 июня - День памяти жертв коммунистического террора. В Даугавпилсе 14 июня 1994 года в память о жертвах репрессий в сквере А. Пумпура был установлен памятный камень «Невинным жертвам красного террора». Каждый год в память о жертвах коммунистического режима здесь собираются даугавпилчане.
Сегодня в этом месте также пройдет памятное мероприятие. Состоится оно 14 июня в 11.00.
А ещё нам нужен памятник украинского геноцида русскими фашистярами и его надо установить рядом с вечным огнём чтоб все, те кто шагают на 9 мая помнили, как их деды отбирали еду и убивали людей дома голодной смертью. На Украинском голодоморе было убито 7 000 000 человек.
А ещё нам нужен памятник украинского геноцида русскими фашистярами и его надо установить рядом с вечным огнём чтоб все, те кто шагают на 9 мая помнили, как их деды отбирали еду и убивали людей дома голодной смертью. На Украинском голодоморе было убито 7 000 000 человек.
А ещё нам нужен памятник украинского геноцида русскими фашистярами и его надо установить рядом с вечным огнём чтоб все, те кто шагают на 9 мая помнили, как их деды отбирали еду и убивали людей дома голодной смертью. На Украинском голодоморе было убито 7 000 000 человек.
И в голодоморе в Украине, погибло не 7 000 000, а 3 760 000 (приблизительно). Примерно 2.5 миллиона, накинули киевские стряпчие, за последние 2 года.
И ещё, это не русские грабили народ в Украине, отнимая последнее и обрекая на голодную смерть, а ваши же украинские большевики. В то время, каждый большевик на периферии, старался лизнуть кремлёвскую задницу, в надежде, что его заметят и повысят. Хрущёв, он ведь тоже был таким и ему удалось так отличится, что посмотрите, как он взлетел по карьерной лестнице.
Умение быть честным и объективным, вовсе не уменьшит весомость ваших слов, просто придаст им достоверности. Вы правы только в одном, - большевики так попили крови на просторах страны, что и по ныне, волосы дыбом поднимаются, от масштабов геноцида, против собственного народа.
И в голодоморе в Украине, погибло не 7 000 000, а 3 760 000 (приблизительно). Примерно 2.5 миллиона, накинули киевские стряпчие, за последние 2 года.
И ещё, это не русские грабили народ в Украине, отнимая последнее и обрекая на голодную смерть, а ваши же украинские большевики. В то время, каждый большевик на периферии, старался лизнуть кремлёвскую задницу, в надежде, что его заметят и повысят. Хрущёв, он ведь тоже был таким и ему удалось так отличится, что посмотрите, как он взлетел по карьерной лестнице.
Умение быть честным и объективным, вовсе не уменьшит весомость ваших слов, просто придаст им достоверности. Вы правы только в одном, - большевики так попили крови на просторах страны, что и по ныне, волосы дыбом поднимаются, от масштабов геноцида, против собственного народа.
https://www.youtube.com/watch?v=n4LkPNAgOv4
Черногорье вступило в НАТО, с путлерюгенд нормальные страны дружить не хотят. Обясни почему ?
https://www.youtube.com/watch?v=n4LkPNAgOv4
Черногорье вступило в НАТО, с путлерюгенд нормальные страны дружить не хотят. Обясни почему ?
https://www.youtube.com/watch?v=n4LkPNAgOv4
Черногорье вступило в НАТО, с путлерюгенд нормальные страны дружить не хотят. Обясни почему ?
Те кто сидят в кремле, им в роговой отсек не упёрлись земли в Крыму - уровень не тот.
Я отнюдь не в восторге, как именно Крым, стал российским, однако, опускаться с вашей стороны, до откровенной лжи и использовании заведомо сфабрикованных данных, это батенька скотство.
Если к вам вернётся совесть, пригнитесь, а то можно и в чат заполучить. )
Те кто сидят в кремле, им в роговой отсек не упёрлись земли в Крыму - уровень не тот.
Я отнюдь не в восторге, как именно Крым, стал российским, однако, опускаться с вашей стороны, до откровенной лжи и использовании заведомо сфабрикованных данных, это батенька скотство.
Если к вам вернётся совесть, пригнитесь, а то можно и в чат заполучить. )
https://www.youtube.com/watch?v=gNZEUJAiVqA