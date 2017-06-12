Как сообщила порталу Nasha.lv председатель избирательной комиссии Даугавпилсской городской думы Анна Кокина, с большой долей вероятности, первое заседание новой думы состоится 26 июня в 11 часов.

В заседании примут участие 15 депутатов, которым горожане доверили руководство городом на ближайшие 4 года. В ходе первой рабочей встречи будет избран мэр города, его заместители и назначены члены думских комиссий.



Напомним, в думу Даугавпилса на выборах в самоуправление прошли три партии, две из которых - "Согласие" и "Наша партия" 7 июня подписали коалиционный договор.



Новое руководство думы будет избрано и утверждено после праздника Лиго.