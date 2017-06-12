14 июня в 16:00 в секторе периодики Латгальской центральной библиотеки состоится открытие выставки творческих работ «Мозаика» Аннемарии и Аурики Елинских. На выставке представлены графические работы в разных стилях и техниках.

Аннемария учится в 12-м классе Илукстской средней школы Содружества. Рисованием увлекается с раннего детства. В свободное время посещает детский и юношеский центр «Яуниба», принимает активное участие в различных художественных, международных конкурсах. В 2016 году заняла 2-е место в объявленном КНАБ конкурсе рисунков «Я против коррупции». В том же 2016 году в Латгальской центральной библиотеке проходила ее первая персональная выставка «Шажочки».

Аурику Елинску посетители библиотеки узнали в 2014 году, когда в читальном зале были выставлены ее работы в технике «батика» – шикарные шелковые платки с изображениями цветов.

На этот раз творческий дуэт матери и дочери предлагает графические работы. Рисунки Аннемарии, выполненные гелевой ручкой, отображают сказочный мир фантазий. В свою очередь, Аурика отдает предпочтение классической школе, используя тушь и перо. Название «Мозаика» отражает разнообразие стилей, технических приемов и сюжетов в представленных работах.

Выставка «Мозаика» будет доступна с 12 по 30 июня в секторе периодики ЛЦБ в рабочее время библиотеки.