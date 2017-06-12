Министерство образования и науки (МОН) предлагает продлить учебный год для школьников на две недели. Об этом в понедельник в передаче LNT "900 секунд" сказал министр образования Карлис Шадурскис.

Он пояснил, что изменения связаны с новыми требованиями стандарта образования. На освоение нового содержания потребуется немного больше времени, поэтому учебный год можно было бы продлить на две недели.



Для 1—4-х классов новый стандарт планируется ввести с 2018 года, а для остальных классов — в течение четырех лет, сказал министр. Предложение МОН вскоре передадут на рассмотрение Сейму.