Министерство образования и науки (МОН) предлагает продлить учебный год для школьников на две недели. Об этом в понедельник в передаче LNT "900 секунд" сказал министр образования Карлис Шадурскис.
Он пояснил, что изменения связаны с новыми требованиями стандарта образования. На освоение нового содержания потребуется немного больше времени, поэтому учебный год можно было бы продлить на две недели.
Для 1—4-х классов новый стандарт планируется ввести с 2018 года, а для остальных классов — в течение четырех лет, сказал министр. Предложение МОН вскоре передадут на рассмотрение Сейму.
Для 1—4-х классов новый стандарт планируется ввести с 2018 года, а для остальных классов — в течение четырех лет, сказал министр. Предложение МОН вскоре передадут на рассмотрение Сейму.
Я сам школьник и кому-как не таким, как я знать, сколько откровенной туфты приходится зубрить, только для того, что бы соблюсти программу и оставались востребованы потуги министерских чинуш.
Уже давным-давно нужно разграничивать после 8 класса приоритеты и запросы учеников, - гуманитариям на фиг не нужны вся эта тригонометрия и химия (ну если только их основы), а технарям в лоб не упёрлись гуманитарные дисциплины.
Попытки готовить "универсальных выпускников", закладывая в них, изначально не востребованные знания, ни чего кроме головняка и убитого в хлам времени, НЕ НЕСУТ.
Вот вместо того, что бы придумывать всё новые и новые пустопорожние программы, лучше бы занялись разграничением образовательного процесса.
И трепетная благодарность выпускников, им была бы гарантирована. )
Следовательно не будет автомобильных пробок, переполненных аэропортов, очередей и забитых гостиниц. Не будет резких скачков цен, не будет стресса и потраченных нервов. И соответственно отдых будет приятным. Что и требовалось.
Самая маленькая сдвижка по началу каникул на Рождество. Так в этом году в течение четырёх дней с 21.12 и по 24.12 все школьники Германии выйдут на каникулы.
Самая большая сдвижка по началу каникул между землями приходится на летние каникулы. В этом году раньше всех на каникулы выйдут ученики Нижней Саксонии 23.06. и 03.08 у них уже начнётся новый учебный год.
http://www.tuxx.ru/c%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/r%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B/2017/