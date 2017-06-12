В этом году Даугавпилс отметил свой 742-й день рождения. Концерты, ярмарки, спортивные соревнования - в этот день жителям и гостям города на скуку просто не хватило бы времени. Пользователи Instagram активно делились яркими фотографиями с праздника города, навсегда оставляя эмоции и настроение праздника в памяти.
-Народ,ваше величество,народ
В условиях кризиса устраивать пулялки и леталки это,то что нужно городу.Ездить по дырявым дорогам и выкидывать деньги на развлекушки это очень по-даугавпилски.