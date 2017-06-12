На этой неделе дорожные ремонтные работы в Латвии начнутся еще на семи объектах, поэтому водителям следует считаться с еще большими ограничениями движения транспорта.

На данный момент ремонтируется 60 участков дорог по всей Латвии. В понедельник, 12 июня, начинается ремонт по обе стороны Кегумской ГЭС — в самом Кегумсе, на трассе из Даугавпилса до ГЭС, а также от дороги ГЭС-Яунелгава.



Также в понедельник стартуют работы на двух дорогах возле Елгавы: неподалеку от населенного пункта Гароза (маршрут Елгава-Иецава) и на дороге Елгава-Калнциемс возле Валгунде. Ремонт начнется и в Вилякском крае, на дороге Балви-Виляка.