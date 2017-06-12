5 июня известный шоумен и ведущий программы «Угадай мелодию», рижанин Валдис Пельш отметил свое пятидесятилетие, сообщает LTV7 в передаче «Сегодня вечером».

В детстве Валдис мечтал стать летчиком, после школы — историком. Но судьба занесла его в Москву. Среди нереализованных планов — документальный фильм о Латвии.



Валдис – родом из Риги. В семье говорили на русском и латышском языках. Его мать — Элла Пельша была инженером, а отец — Евгений Пельш приехал работать журналистом в Ригу из Вараклян.



«Для меня это конечно некая поза – я говорю, что не просто латыш, а латгалец. Латгальцы, как вам это объяснить… ну это латышские чеченцы! Скалистые такие, озёрные! Полудикие. На всех действует абсолютно!», — рассказал Валдис.



Однако юный Пельш всегда хотел учиться в Москве — благо все родственники по маминой линии — москвичи. Поэтому было решено — после школы поступать в МГУ, на философский факультет.



«Город тебя принимает, но ты должен понимать, что город — жесткий. И никто с тобой возиться-сюсюкаться не будет. Поэтому будь готов, что надо будет всегда чего-то добиваться. Надо всегда доказывать свое право здесь жить и жить комфортно. Потому что жить в Москве некомфортно нет никакого смысла», — заметил Пельш.



Философом Валдис Пельш в итоге не стал. Зато познакомился с первокурсником механико-математического университета Алексеем Кортневым.Они основывают группу и называют ее «Несчастный случай». Она существует и сейчас.



«Тот же Леша Кортнев, он мне рассказал и показал, что такое группа Queen. И когда я в 1983 году приехал на первые каникулы с кассетой в Ригу (где в общем-то не знали про существование группы, давайте честно), то скромно сказал, что мы тут создали группу, поем на английском языке и «Хотите послушать "богемскую рапсодию"?», — сообщил он.



На телевидении Валдис Пельш работает с начала 1990-х. Но бешеная популярность на него обрушивается после выхода в эфир программы «Угадай мелодию». Именно с этой передачей Пельш попадает в Книгу рекордов Гиннесса — в 1995 году передачу одновременно посмотрели 132 млн человек.



«Я сбился со счета (но это давняя история, когда началась программа «Угадай мелодию») и я стал ради интереса считать сколько раз такое происходит в моей жизни: человек видит меня на улице, идентифицирует меня (а мы идем навстречу), и дальше ему надо придумать какую-то шутку, чтобы раз! и выстрелить! И я вижу по глазам – он ее придумал! И остается между нами метра два. И он говорит: «угадай мелодию! Ты понял, да??», — рассказал о своем опыте популярности Пельш.



Свое пятидесятилетие Пельш отмечает с размахом — представляет трехсерийный документальный фильм «Ген высоты» — о всех этапах покорения Эвереста. Валдис увлечен документалистикой уже давно. В послужном списке и фильм о зарождении дальней авиации, и кино, посвященное Алтаю. В процессе — фильм о московском Кремле.



Раньше он был популярным ведущим, а сейчас снимает документальные фильмы на близкие и интересные себе темы. В списке нереализованных планов – документальный фильм о Латвии и Риге.



«Есть, понятно, стереотип, что, мол, Рига — это Домский собор и церковь Святого Петра. Ну там очень много интересных историй. Есть Латвия, а есть Курземе, Латгале, Видземе, Земгале. Есть много мест, куда я бы с огромным удовольствием пригласил бы жителей России. Мне кажется, что Латвия — замечательный регион. И весьма интересный. В нем можно увидеть огромное количество вещей, услышать огромное количествово историй. Рано или поздно мы это реализуем, надеюсь!», — поведал о своих планах Валдис.



В Ригу Валдис Пельш с семьей приезжает регулярно. Два-три раза в год. И его всегда узнают в Старом городе.