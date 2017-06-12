4 июня, в дни празднования 742 годовщины Даугавпилса, состоялся 6-ой международный чемпионат Karate Grand Prix “Daugavpils Fortress”.

В чемпионате приняли участие каратисты из 20 городов Литвы, Латвии и Беларуссии. Было разыграно 37 комплектов наград в разных возрастных группах и видах спортивного карате. Даугавпилс представляли спортсмены из Академии карате “LFSKA” (президент Андрей Комар, 6 дан).



Первыми в своих категориях стали даугавпилчане: Андрей Лялин, Алексей Иванов, Эрик Медников и Александра Петровска. Вторые места у Андрея Вайвода, Винсента Сивачёва, Александры Петровской, Вероники Богдановой и Лауры Алексеевой. Третьи места у Артёма Рубашко, Владислава Кавецкиса, Вилниса Кокинса, Винсента Сивачёва, Маргариты Шулиной и Вероники Богдановой.



По итогам чемпионата выявлялась команда, которая станет обладателем Grand Prix “Daugavpils Fortress” за 2017 год. В этом году, набрав 62 балла, лучшей стала команда клуба “Alfa” из литовского города Паневежис (руководитель А. Валунтонис). Им вручен специальный кубок Karate Grand Prix “Daugavpils Fortress”! Второй, с суммой 58 баллов, стала команда литовского клуба “Impulsas” и третье место, с суммой 57 баллов, у даугавпилсской Академии “LFSKA”.



Всем почётным гостям и руководителям клубов были вручены памятные подарки с символикой нашего города, а в честь 38 – летия карате в Даугавпилсе были особо отмечены Мастера карате из Академии “LFSKA”, которые вместе с руководителем Академии Андреем Комаром, проводят большую работу по развитию карате в нашем городе и сохранению его традиций.



Администрация Академии Карате “LFSKA” благодарит всех гостей и участников чемпионата за прекрасный праздник Карате!