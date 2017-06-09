В Сейме проголосовали за постепенный уход от нормального удлиненного дня для медиков, однако протестная акция со стороны работников здравоохранения пока не отменена, указал Latvijas Radio председатель Латвийского профсоюза работников здоровья и социальной опеки Валдис Керис.

Нормальный удлиненный рабочий день ввели в закон о врачевании в 2009 году, во время кризиса. Это сделали для того, чтобы платить медикам вместо двойных сверхурочных по стандартной ставке и таким образом сэкономить в нелегкие времена. В конце концов, депутаты Сейма решили прервать несправедливую практику, однако это будет происходить постепенно. С 1 июля продленный нормальный рабочий день снизят с 60 до 55 часов в неделю. После чего ежегодно собираются снижать на пять часов и к 2020 году медикам за сверхурочную работу будут платить вдвое больше.



Планируют также постепенно увеличивать оплату — сначала на 10% в этом году, потом на 20% в следующем и на 35% в 2019 году.



Более стремительный уход от этой практики невозможен из-за нехватки денег, объяснил депутат комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Ромуальд Ражукс.



«Деньги, которые были найдены — два миллиона евро из средств, которые предусмотрены на чрезвычайные ситуации, для особых случаев. Это бюджет нынешнего года. Мы от имени комиссии обращаемся в Кабинет министров и там решают — да, эти два миллиона для медиков будут доступны в этом году, чтобы начать постепенный отказ от продленного нормального рабочего дня», — объяснил он.



Со стороны депутата Иварса Зариньша из «Согласия» были выдвинуты поправки, которые подразумевают что постепенное повышение оплаты записать в закон. В противном случае, нет оснований верить правительству, что в следующем году сверхурочные медикам вырастут. Эти поправки в Сейме развернули. Депутаты коалиции заявили, что если вписать такой график в закон, то это противоречило бы другим законам. С одной стороны, отказ от продленного нормального рабочего дня – это победа,

заметил Керис. Но, с другой стороны, нет никакой уверенности, что в ближайшие два года оплату за сверхурочную работу повысят, так как это не указано законом.

«Нам обещали, что кризис вот-вот закончится, что будет основательный рост в отрасли и это решит проблему нехватки кадров, которая является основой для продленного нормального рабочего дня. Эти обещания политиков до сих пор не выполнены, и я могу сказать ясно и четко — мы устали от обещания политиков, нам нужны доказательство», — сообщил Керис.



16 мая профсоюз медиков призвал работников здравоохранения в рамках акции добровольно отказаться от продленного нормального рабочего дня в июле. А так как в Сейме все-таки решили пойти навстречу, то решение о том, будет ли акция или нет в профсоюзе примут 20 июня.



Медики хотели, чтобы Сейм в ускоренном порядке принял поправки, которые с 1 июля позволят сократить «нормальный удлиненный день» и соответственно поднять зарплату. Поэтому медработники собираются устроить предупредительную забастовку – с 1 по 31 июля отказаться от работы т.н. нормальных удлиненных часов. К этому решению они пришли 16 мая.



17 мая в правительстве начали нынешний раунд поиска денег на медицину. В рабочую группу под руководством премьер-министра Мариса Кучинскиса вошли представители Министерства финансов, Минздрава, Конфедерации работодателей и Банка Латвии. После заседания выхода из ситуации найдено не было, однако все стороны согласились, что средства нужно как-то связать с налоговыми выплатами.



В данный момент закон позволяет медикам работать более 168 часов в месяц — это называют «нормальным удлиненным днем». Это также дает работодателям возможность не платить за переработку двойную ставку, как в других отраслях.



Доктора и медсестры, согласившиеся на это в кризисное время, когда вся страна затягивала пояса, теперь выступают против. Специалисты по родовспоможению уже добились повышения зарплаты. Теперь к их требованиям собираются присоединиться остальные.