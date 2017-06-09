Учебный год завершен, отзвенели последние звонки, закончились экзамены, но это не значит, что жизнь учебных заведений города затихла. Для школ и детских садов лето – горячая пора, когда необходимо обновить материально-техническое оснащение, провести текущие и капитальные ремонты, спланировать учебно-методическую работу на будущий учебный год.

На этой неделе специалисты Управления образования Даугавпилса собирали директоров школ и руководителей дошкольных учебных заведений для планирования дальнейшей работы.

Среди летних планов – продолжение масштабных работ по реновации 3,5 и 26 детских садов, однако и в других учебных заведениях предстоят капитальные ремонты фасадов и территорий, замена асфальтового покрытия, модернизация санитарных узлов. Отметим также, что косметический ремонт летом будет проведен во всех без исключений школах города.

Приоритетами учебно-методической работы на будущий учебный год станут улучшение командной работы педагогов, а также их так называемые сквозные компетенции. Современная школа требует не только отличные знания своего предмета и педагогических приемов, но и смежных умений и навыков.



Не забудут и об индивидуальной работе с каждым учеником. Для этого в школах созданы команды поддерживающего персонала, куда входят психологи, социальные работники, логопеды, медицинские сестры. Наряду с классными руководителями и учителями-предметниками их задача создать комфортную атмосферу для обучения. В школах и детских садах обещают большее внимание уделить и личной коммуникации с родителями. С введением электронных средств общения и компьютерных дневников этот процесс стал несколько формальным, поэтому в будущем непосредственному общению школы с родителями и обществом в целом уделят больше внимания.



И ещё. Как школы, так и детские сады активно готовятся к столетнему юбилею Латвии. В будущем учебном году запланирован широкий спектр мероприятий, посвященный этому знаменательному для нашей страны событию.