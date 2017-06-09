8 июня в Даугавпилсской краевой думе состоялось последнее заседание думы старого созыва. Как рассказала председатель краевой думы Янина Ялинска, в течение 4 лет было принято очень много важных решений. Она также поблагодарила своих коллег за конструктивную работу, предложения, критику.

Заседание думы нового созыва запланировано на 15 июня. Отметим, что в новый состав думы переизбраны 12 депутатов старого созыва. "Партия Даугавпилсского края" получила на прошедших 3 июня выборах 10 мест в думе, партия "Согласие" - 5 мест, и по одному месту - "Латгальская партия" и Союз зеленых и крестьян.