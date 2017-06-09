Новый, шестой по счету цех, открыла в Даугавпилсе фирма «East Metal».

Предприятие занимается изготовлением деталей для ветрогенераторов. Практически вся продукция продается на европейском рынке. По словам сотрудников, работать в «East Metal» им нравится. Те, кто уже приобрел опыт в Англии, Ирландии или Германии, подчеркивают, что уровень зарплат такой же, как за границей, есть все социальные гарантии, но и требования к дисциплине и качеству работы – соответствующие.

Сейчас на «East Metal» трудятся около 300 человек. Это прежде всего сварщики, квалифицированные специалисты по металлообработке. На новом фрезерном станке с числовым управлением, например, работает специалист с высшим образованием. Такой фрезерный станок позволяет с филигранной точностью обрабатывать детали весом до 100 тонн, длиной до 14 метров и вы сотой до 6 метров.

Новый цех, по расчетам руководства, позволит увеличить объем производства. В перспективе планируется принять на работу до 50 человек.