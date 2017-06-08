В то время, как политики рассуждают о том, как финансировать медуслуги, опрос жителей показывает, что для каждого третьего домохозяйства в Латвии трудно оплатить расходы на медицинское обслуживание. Сложнее всего в этой ситуации одиноким пожилым людям. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центрального статистического управления, пишет портал nra.lv.

Как рассказала руководитель альянса активных сениоров Риги Терезия Мацкаре, самая большая проблема - это стоматология. Вылечить или вставить зубы мало кто из пожилых может себе позволить. Второй самой распространенной проблемой является оплата за операции или за пребывание в больнице. Эти расходы исчисляются сотнями евро. Единственный врач, которого могут себе позволить посещать пенсионеры, это семейный врач.



По статистике 80% домохозяйств воспользовались медуслугами в прошлом году. Из них каждое третье или 35,6% с трудом смогли оплатить данные расходы. 45% - покрыли их с небольшими трудностями, и только 19% домохозяйств легко смогли себе позволить оплатить медуслуги.



Из всех регионов Латвии меньше всего за медпомощью обращались в Земгале. Половина семей с трудом оплатила счета за медуслуги. Меньше всего людей, которые без проблем могут оплатить посещения врачей и больницу, в Латгалии. Из-за высокого уровня бедности населения очень многим сложно себе позволить лечится. Добавим, что в нашем регионе также достаточно остро стоит проблема нехватки нужных специалистов, в больницах и поликлиниках не хватает врачей, а очереди к специалистам на различные обследования растягиваются на пол года - год.