В пятницу, 9 июня, в 21.00 на площади Виенибас состоится концерт замечательной певицы Лаймы Вайкуле.

В пятницу в 17.30 по улице Ригас торжественным маршем пройдут военные оркестры.



В 18.30 на площади Виенибас начнется концерт Академического ансамбля песни и пляски УКРАИНСКОЙ Национальной гвардии. На сцене во дворе Даугавпилсского Краеведческого и художественного музея с 16.00 до 20.50 будут выступать самые популярные молодежные группы.



А поздно вечером, в 22 часа, в Центре Ротко начинается ночь искусства. Горожан ждут выставки, концерты и другие интересные мероприятия.