В пятницу, 9 июня, в 21.00 на площади Виенибас состоится концерт замечательной певицы Лаймы Вайкуле.
В пятницу в 17.30 по улице Ригас торжественным маршем пройдут военные оркестры.
В 18.30 на площади Виенибас начнется концерт Академического ансамбля песни и пляски УКРАИНСКОЙ Национальной гвардии. На сцене во дворе Даугавпилсского Краеведческого и художественного музея с 16.00 до 20.50 будут выступать самые популярные молодежные группы.
А поздно вечером, в 22 часа, в Центре Ротко начинается ночь искусства. Горожан ждут выставки, концерты и другие интересные мероприятия.
В 18.30 на площади Виенибас начнется концерт Академического ансамбля песни и пляски УКРАИНСКОЙ Национальной гвардии. На сцене во дворе Даугавпилсского Краеведческого и художественного музея с 16.00 до 20.50 будут выступать самые популярные молодежные группы.
А поздно вечером, в 22 часа, в Центре Ротко начинается ночь искусства. Горожан ждут выставки, концерты и другие интересные мероприятия.
это в нашем славном чистом городе кровожадные бандеровцы Парашенко - Каламойцева скакать будут?
тухлые яйца и гнилые овощи с собой нести или организаторы праздника заготовили ?
это кто же додумался до такого подарка ? Брок ?