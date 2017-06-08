В микрорайонах города уже начались концерты, посвященные Дню рождения Даугавпилса. В четверг стартует IV Международный фестиваль духовых оркестров.

В нем участвуют представители Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Польши, Хорватии, Голландии. 8 июня в 19.00 в Даугавпилсской крепости состоится концерт оркестра Армии обороны Эстонии.



В течение всех праздничных дней горожане услышат музыку оркестров, которые выступят на различных концертных площадках. В субботу с 14.00 до 16.30 этот уникальный фестиваль состоится на площади Виенибас.