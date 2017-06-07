Согласно прогнозам Global Forecast System, в оставшиеся две недели до Лиго в Латвии не ожидается резкого изменения погодных условий - возможны дожди, а температура воздуха в среднем будет соответствовать климатической норме, хотя некоторые дни могут оказаться достаточно прохладными.

В предстоящие выходные температура воздуха повысится до +19..+24 градусов, немного прохладнее будет на побережье. В субботу по всей стране пройдут дожди, а в воскресенье осадки возможны местами. Также не исключены грозовые ливни.



На будущей неделе погоду в основном будет определять область низкого давления, поэтому станет прохладнее, возможны кратковременные дожди.



Предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что в неделю Лиго погоду в Латвии, скорее всего, будет определять циклон с осадками, а вероятность жаркой погоды достаточно низка.