 На праздник города, по уже сложившейся традиции, пройдет яркое и интересное авиа-шоу. Состоится оно 10 июня в 19.00 над рекой Даугава. Программа данного мероприятия обещает быть весьма насыщенной.

 В 19.00 на воду спустится АН-2
19.02 - МИ-17 продемонстрирует сброс спасательного плота и спуск спасателя к "пострадавшему".
19.05 - АН-2 - прыжки парашютистов и их приземление на понтон.
19.10. - показательные выступления вертолетов Bell 206.
19.15 - акробатические показательные выступления самолета Jak 52
19.25. - МИ-17 продемонстрирует заправку „Bamby Bucket”.
19.30 - выступления парашютистов
19.35 - показательные выступления самолета МИ-17.
19.45 - показательные выступления группы „Baltic Bees”.
20.15. - завершение выступления.