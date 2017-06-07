На праздник города, по уже сложившейся традиции, пройдет яркое и интересное авиа-шоу. Состоится оно 10 июня в 19.00 над рекой Даугава. Программа данного мероприятия обещает быть весьма насыщенной.
В 19.00 на воду спустится АН-2
19.02 - МИ-17 продемонстрирует сброс спасательного плота и спуск спасателя к "пострадавшему".
19.05 - АН-2 - прыжки парашютистов и их приземление на понтон.
19.10. - показательные выступления вертолетов Bell 206.
19.15 - акробатические показательные выступления самолета Jak 52
19.25. - МИ-17 продемонстрирует заправку „Bamby Bucket”.
19.30 - выступления парашютистов
19.35 - показательные выступления самолета МИ-17.
19.45 - показательные выступления группы „Baltic Bees”.
20.15. - завершение выступления.
19.02 - МИ-17 продемонстрирует сброс спасательного плота и спуск спасателя к "пострадавшему".
19.05 - АН-2 - прыжки парашютистов и их приземление на понтон.
19.10. - показательные выступления вертолетов Bell 206.
19.15 - акробатические показательные выступления самолета Jak 52
19.25. - МИ-17 продемонстрирует заправку „Bamby Bucket”.
19.30 - выступления парашютистов
19.35 - показательные выступления самолета МИ-17.
19.45 - показательные выступления группы „Baltic Bees”.
20.15. - завершение выступления.
на поплавках или покажут аварийную ситуацию?
Улицы украшены праздничными гирляндами, над улицами и площадями, разыгрывалось целое авиа-шоу. И собравшиеся в едином порыве, торжествуя рукоплескали отважным иностранным лётчикам, которые не понятно зачем припёрлись в нашу страну и уж вовсе не понятно, намерены ли вообще покинуть её.
Странными у нас становятся праздники, на кануне избрали очередных недоделков в думу, на параде, чужие самолёты в небе, в карманах пусто, на душе муторно ....и ..... и погода тоже видимо будет дрянь. )
Улицы украшены праздничными гирляндами, над улицами и площадями, разыгрывалось целое авиа-шоу. И собравшиеся в едином порыве, торжествуя рукоплескали отважным иностранным лётчикам, которые не понятно зачем припёрлись в нашу страну и уж вовсе не понятно, намерены ли вообще покинуть её.
Странными у нас становятся праздники, на кануне избрали очередных недоделков в думу, на параде, чужие самолёты в небе, в карманах пусто, на душе муторно ....и ..... и погода тоже видимо будет дрянь. )
Улицы украшены праздничными гирляндами, над улицами и площадями, разыгрывалось целое авиа-шоу. И собравшиеся в едином порыве, торжествуя рукоплескали отважным иностранным лётчикам, которые не понятно зачем припёрлись в нашу страну и уж вовсе не понятно, намерены ли вообще покинуть её.
Странными у нас становятся праздники, на кануне избрали очередных недоделков в думу, на параде, чужие самолёты в небе, в карманах пусто, на душе муторно ....и ..... и погода тоже видимо будет дрянь. )
Ну раз так, тогда .....
Праздник города !!!
Улицы украшены праздничными гирляндами, над улицами и площадями, разыгрывалось целое авиа-шоу. И собравшиеся в едином порыве, торжествуя рукоплескали отважным местным лётчикам, - как же это здорово товарищи. что у нас есть авиация и лётчики.
Радостными и солнечными, становятся наши праздники, на кануне избрали очередных профессионалов в думу, на параде, наконец-то блистают наши лётчики, в карманах хрустят купюры не по детски, а на душе хорошо ....и ..... и погода тоже (видимо) должна быть лётной. ))
Улицы украшены праздничными гирляндами, над улицами и площадями, разыгрывалось целое авиа-шоу. И собравшиеся в едином порыве, торжествуя рукоплескали отважным иностранным лётчикам, которые не понятно зачем припёрлись в нашу страну и уж вовсе не понятно, намерены ли вообще покинуть её.
Странными у нас становятся праздники, на кануне избрали очередных недоделков в думу, на параде, чужие самолёты в небе, в карманах пусто, на душе муторно ....и ..... и погода тоже видимо будет дрянь. )
Во первых, а не пошёл бы ты на хер, - линейно.
Во вторых, я часто бываю доволен, если хорошо сделал работу, если прочитал умную книгу, реже, когда зарядил пинка, какому ни будь нахалу, вроде тебя.
В третьих, если тебе не нравится мои тексты, НЕ ЧИТАЙ ИХ - "вообЧе".
В четвёртых, праздник у города, а не у тебя лично, с чего это ты тут пальцы расставляешь?
В пятых, я высказываюсь там, где считаю нужным, совершенно оставляя за скобками, трескотню надоедливых клопов.
В шестых, нет не тошно, мне клёво, особенно, когда всякая шелупонь под ногами не крутится.
В седьмых,внимательно прочти ещё раз, пункт первый.
Ну всё, вроде на всё ответил. )
Когда здесь вы"бывался другой алиен из Беларуси (Ханыгин)-ты молчал