6 июня завершились судебные дебаты по делу об ограблении ювелирного магазина в Даугавпилсе в конце августа 2015 года. Требуемое для обвиняемых наказание озвучено не было. В продолжении судебного разбирательства 1 августа обвиняемые скажут свое последнее слово.

Напомним, что в конце августа 2015 года был ограблен ювелирный магазин на улице Лачплеша в Даугавпилсе. В присутствии покупателей преступники совершили налет, используя газовые баллончики, потом разбили витрину молотком и топором и похитили украшения. В тот же день были задержаны подозреваемые – у них было отобрано похищенное имущество, стоимостью более 70 тысяч евро.



На скамье подсудимых оказались подданные Литовской Республики: Паулс Пудринскс, Арвидс Багдонс, Ремигийс Ричкус.