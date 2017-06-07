Создание променада вдоль Стропского озера – один из крупных и уникальных проектов Даугавпилсской думы. Осуществить его планируется в два этапа. Общественное обсуждение концепции завершилось в марте прошлого года.

На сегодня по заказу Управления коммунального хозяйства (УКХ) Даугавпилсской думы ведутся работы по строительству сразу трёх объектов возле озера Большие Стропы. Один из них – это сооружение променада протяжённостью 2,8 км от Даугавпилсской региональной больницы до пляжа «Стропу вилнис».

По словам специалистов, решение о начале строительных работ на центральном городском пляже было принято сознательно. Несмотря на открытие купального сезона принимать водные процедуры люди не торопятся – холодно. Ко времени окончания строительства на этом участке вода успеет прогреться и уже ничто не будет мешать отдыху горожан. На данный момент производится разметка трассы и выборка грунта. В рамках первой очереди будут проложены инженерные коммуникации, сама прогулочная дорожка для пешеходов и велосипедистов с «карманами» для отдыха, а также установлено уличное освещение. По итогам конкурса заказ самоуправления выполняет даугавпилсская фирма «Латгалес цельдарис». Работы на всём протяжении променада должны быть закончены до конца октября текущего года. Два других объекта – автостоянки на территории Даугавпилсской региональной больницы и возле спасательной станции.

Второй этап долгосрочного проекта обустройства Стропского озера предусматривает создание четырёх зон отдыха: активную, спокойную, семейную и развлекательную со скамейками, урнами и установкой многофункционального оборудования. Сейчас работы выполняются на деньги городского бюджета, а в перспективе планируется привлечь средства Европейских фондов.