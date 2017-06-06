9 и 10 июня в Даугавпилсе пройдут главные мероприятия Праздника города. В связи с этим принято решение увеличить количество рейсов общественного транспорта.

Ночью с 9 на 10 июня трамвай третьего маршрута будет дополнительно курсировать от остановки "Крепость" в направлении Поселка Химиков: в 21:40, 22:30, 22:55, 23:20, 23:45, 00:10, 00:35,01:00, 01:25, 02:00.



Трамвай первого маршрута от остановки "ул. Бутлерова" дополнительно будет отходить в 22.20.



10 июня 1-ый трамвай с 9.54 до 15.12 будет курсировать двухвагонный. С 15.22 будет увеличено количество курсирующих вагонов. Дополнительные рейсы первого трамвая от ул. Бутлерова: в 20:10; 20:40; 21:10; 21:30; 21:50; 22:10; 22:20; 22:40; 22:50; 23:10; 23:20; 23:30; 23:40; 23:50; 00:15; 00:30; Автобус №17 а от автостанции дополнительно поедет в 22:00, 23:35, 23:40, 00:15; Автобус №12 - 23:30; 10-ый и 5-ый автобус от автостанции - 23:30;