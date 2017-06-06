На этой неделе Даугавпилс отмечает свой день рождения. Праздничные мероприятия уже проходят в различных микрорайонах города. Кульминационные события пройдут ближе к выходным. Так, в пятницу, в 21:00 на площади состоится концерт Лаймы Вайкуле, а в субботу в это же время горожан порадует выступлением группа "Мумий Тролль".

Бюро по надзору за закупками опубликовало результаты закупок на звуковое и световое обеспечение Праздника города, а также на аренду сцены и видео экрана.

В обеих закупках победила фирма „Kompānija NA”



Свет и звук на празднике обойдутся городу в 41 840,00 EUR без учета налога, а аренда сцены и экрана - 41 963,00 EUR также без учета PVN. Сумма с налогом составит более 100 тысяч евро.



На конкурс была подана заявка лишь от одного претендента, который и стал победителем. Договора между Даугавпилсской думой и фирмой „Kompānija NA” были заключены 25 мая.



По данным сайта Бюро по надзору за закупками, фирма „Kompānija NA”, зарегистрированная в Марупе, обеспечивала звук, свет, сцену и видео экраны для праздника города в Даугавпилсе также в 2016 и в 2015 годах. Больше ни в каких закупках по Латвии на сайте IUB фирма не фигурирует.