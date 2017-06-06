В редакцию портала Nasha.lv письмо от одной из жительниц города, обеспокоенной судьбой сквера на ул. Ригас в центре города рядом с костелом. Как известно, еще 12 мая Даугавпилсская дума одобрила проект застройки территории сквера скульптур на ул. Ригас, 39. Вместо зеленой зоны на участке появятся строения для нужд костела. Именно последствия строительства некоторых из них и возмутили даугавпилчанку.
Приводим текст письма полностью без коррекций редакции.
"Горожане! Дума на заседании от 12.05.2017 одобрила проект застройки территории сквера скульптур на RIGAS-39. Популярно : любимый всеми горожанами сквер будет застроен хозяйственными и прочими помещениями.
Что будет сделано: котельная, гаражи, помещение церковного хора, жилые и прочие вспомогательные постройки.
Самое необычное в списке сооружений : помещения для социальной помощи - организации раздачи продуктов и одежды, а также столовой для нуждающихся (бомжей) , помещения для паломников( свеже вышедшие из тюрьмы тоже ). То есть большинство неблагополучных обитателей соц.домов на Шаура и Дзелзцелю плавно перебираются в центр на Ригас 39.
Любой люмпен вышедший из тюрьмы сразу направится на Ригас -39 как паломник. Сомневаетесь ?
Внятного плана застройки на сайте думы нет . Кроме примерного упоминания допустимой этажности, до 3-х этажей высоты.
На 14 и 15 страницах документа Paskaidrojuma raksts, опубликованного в рамках общественного обсуждения, перечисляется список объектов включая столовку и прочие блага для неблагополучных элементов. В шаговой доступности находится большинство банковских филиалов , почта , отели , торговые центры , три супермаркета .
Для чего дума решила превратить этот красивый сквер где гуляют дети и улицу Ригас (туристический объект!) в социальный объект непонятно.
Вообще выглядит как вредительство прикрытое благими намерениями.
Земля под сквером принадлежит церкви , но статус земли определен как зеленая зона не подлежащая застройке.
Для начала строительства нужно изменить статус земли , с согласия думы (уже получено) , и после публичного обсуждения с жителями.....
Публичное обсуждение уже идет и заканчивается 26 июня 2017г.
Что можно сделать чтобы отменить это возмутительное решение ?
Да просто придти в офис Buvvalde по адресу Raiņa ielā 28, третий этаж с заполненным (текст предложения смотрите ниже) Priekšlikumu veidlapa взятым с сайта https://www.daugavpils.lv/lv/633
Es esmu pret grozījumiem Daugavpils pilsētas teritorijas lokālplānojuma 2016-2018 g. dokumentiem, kuri saistīti un plānojami zemes vienībai ar kadastra apzimejumu Nr. 05000012401 Rīgas iela,39. Daugavpilī.Ko nozīme nemanīt zemesvienības ar kadastra Nr. 05000012401 Rīgas iela,39., statūsu no dabas teritorija uz abbūvējamo teritoriju ! Lūdzu saglabāt skulptūru skvēru Daugavpils pilsētas iedzīvotāju labumā!
Можно подписаться за сохранение сквера высказавшись в электронном виде, авторизуясь через интернетбанк на сайте геолатвия https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_689-309
Нажать кнопку справа Jauns priekšlikums. Es esmu pret grozījumiem Daugavpils pilsētas teritorijas lokālplānojuma 2016-2018 g. dokumentiem, kuri saistīti un plānojami zemes vienībai ar kadastra apzimejumu Nr. 05000012401 Rīgas iela,39. Daugavpilī.Ka nozīme nemanīt zemesvienības ar kadastra Nr. 05000012401 Rīgas iela,39., statūsu no dabas teritorija uz abbūvējamo teritoriju ! Lūdzu saglabāt skulptūru skvēru Daugavpils pilsētas iedzīvotāju labumā!
Уважаемые Даугавпилчане! Не будьте равнодушными и безучастными к судьбе сердца нашего города и примите участие в его судьбе! Это наш город! И нам решать каким ему быть!"
"Горожане! Дума на заседании от 12.05.2017 одобрила проект застройки территории сквера скульптур на RIGAS-39. Популярно : любимый всеми горожанами сквер будет застроен хозяйственными и прочими помещениями.
Что будет сделано: котельная, гаражи, помещение церковного хора, жилые и прочие вспомогательные постройки.
Самое необычное в списке сооружений : помещения для социальной помощи - организации раздачи продуктов и одежды, а также столовой для нуждающихся (бомжей) , помещения для паломников( свеже вышедшие из тюрьмы тоже ). То есть большинство неблагополучных обитателей соц.домов на Шаура и Дзелзцелю плавно перебираются в центр на Ригас 39.
Любой люмпен вышедший из тюрьмы сразу направится на Ригас -39 как паломник. Сомневаетесь ?
Внятного плана застройки на сайте думы нет . Кроме примерного упоминания допустимой этажности, до 3-х этажей высоты.
На 14 и 15 страницах документа Paskaidrojuma raksts, опубликованного в рамках общественного обсуждения, перечисляется список объектов включая столовку и прочие блага для неблагополучных элементов. В шаговой доступности находится большинство банковских филиалов , почта , отели , торговые центры , три супермаркета .
Для чего дума решила превратить этот красивый сквер где гуляют дети и улицу Ригас (туристический объект!) в социальный объект непонятно.
Вообще выглядит как вредительство прикрытое благими намерениями.
Земля под сквером принадлежит церкви , но статус земли определен как зеленая зона не подлежащая застройке.
Для начала строительства нужно изменить статус земли , с согласия думы (уже получено) , и после публичного обсуждения с жителями.....
Публичное обсуждение уже идет и заканчивается 26 июня 2017г.
Что можно сделать чтобы отменить это возмутительное решение ?
Да просто придти в офис Buvvalde по адресу Raiņa ielā 28, третий этаж с заполненным (текст предложения смотрите ниже) Priekšlikumu veidlapa взятым с сайта https://www.daugavpils.lv/lv/633
Es esmu pret grozījumiem Daugavpils pilsētas teritorijas lokālplānojuma 2016-2018 g. dokumentiem, kuri saistīti un plānojami zemes vienībai ar kadastra apzimejumu Nr. 05000012401 Rīgas iela,39. Daugavpilī.Ko nozīme nemanīt zemesvienības ar kadastra Nr. 05000012401 Rīgas iela,39., statūsu no dabas teritorija uz abbūvējamo teritoriju ! Lūdzu saglabāt skulptūru skvēru Daugavpils pilsētas iedzīvotāju labumā!
Можно подписаться за сохранение сквера высказавшись в электронном виде, авторизуясь через интернетбанк на сайте геолатвия https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_689-309
Нажать кнопку справа Jauns priekšlikums. Es esmu pret grozījumiem Daugavpils pilsētas teritorijas lokālplānojuma 2016-2018 g. dokumentiem, kuri saistīti un plānojami zemes vienībai ar kadastra apzimejumu Nr. 05000012401 Rīgas iela,39. Daugavpilī.Ka nozīme nemanīt zemesvienības ar kadastra Nr. 05000012401 Rīgas iela,39., statūsu no dabas teritorija uz abbūvējamo teritoriju ! Lūdzu saglabāt skulptūru skvēru Daugavpils pilsētas iedzīvotāju labumā!
Уважаемые Даугавпилчане! Не будьте равнодушными и безучастными к судьбе сердца нашего города и примите участие в его судьбе! Это наш город! И нам решать каким ему быть!"
По отношению к верунам и их шоуменаам сложно вести себя спокойно...
В калкунах свои свинарники стройте!
Я иногда просто не понимаю людей, вы что там, совсем черепной коробкой поплыли?
Да, эти люди часто плохо выглядят и не менее дурно пахнут, сквернословят и распивают алкоголь, - но ведь вашу мать, это же люди, живые и это состояние для многих, можно изменить.
Так-что же важнее, помочь хотя бы некоторым из них вернуться к нормальной жизни (иногда, просто достаточно дать человеку поесть, поспать и собраться с мыслями) или выгуливать собственные жопы?
Я уже обратил внимание, что люди готовы рвать друг-другу глотки, за ненароком задетого четвероногого, но со спокойной совестью проходят миом тех людей, кому не очень повезло или кого раздавила жизнь, за их же собственные ошибки.
И передайте этой тёте, что это не только её город и не только она и ей подобные, имеют права в этом городе.
А с юридической точки зрения, - раз эта земля церковная, то в рамках закона, она в праве использовать её так, как считает необходимым, если (естественно) это не противоречит закону. Частная собственность ещё не отменена и пытаться препятствовать законному использованию своей собственности, это ниже любого понимания.
(для тех кто готов обрушится с критикой - не утруждайте себя, я знаю какими бывают эти люди, но всё одно считал и буду их считать Людьми, а не скотиной, которую можно не брать во внимание)