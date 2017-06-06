Нормы предвыборной агитации, предусмотренные законом, устарели. Это доказывает агрессивность политической агитации в соцсетях, не прекращавшейся даже в день выборов, считает Антикоррупционное бюро (KNAB). Ведомство в ближайшее же время предложит внести в закон поправки.

Эксперты, со своей стороны, предостерегают: предyсмотреть соразмерные ограничения в условиях, когда технологии развиваются семимильными шагами, невозможно. Если ввести всеобъемлющие запреты, это может повредить уже не политикам, но любомy жителю страны.



KNAB отмечает, что «на бумаге» закон не нарушен. Он запрещает оплачиваемые рекламные кампании за день до выборов. Но на этих выбораx возникла новая ситуация: в «день тишины» соцсети продолжали бyрлить призывами голосовать за ту или иную политическую силу.





Начальник отдела KNAB по контролю финансирования политических организаций Инга Яунскунга поясняет, что теперь в бюро идут дискуссии о несовершенстве закона. По мнению этого учреждения, он требует доработки. Бюро в течение месяца подготовит и подаст в Сейм соответствующие поправки.



Научный сотрудник центра Providus, политолог Ивета Кажока признаёт, что закон действительно оставляет лазейки для злоупотреблений. Но если его ужесточить, запретив выражать свои мнения в «день тишины» в соцсетях – то в нарушителях у нас окажутся уже не только политики, а вообще любой обыватель, поделившийся какой-то понравившейся ссылкой.



«В современном мире человеку, связанному с Интернетом, период тишины не грозит», - говорит она.



Есть и еще одна опасность: могут пострадать политики, честно соблюдающие «день тишины». Ничто не мешает создать «ферму троллей» и рассыпать по соцсетям публикации, которые превратят таких политиков в невольных нарушителей, отмечает представитель сети Draugiem.lv Янис Палкавниекс. И доказать свою непричастность к публикациям им будет крайне непросто.