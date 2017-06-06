Во вторник и среду, 6 и 7 июня, полиция и Управление таможни Эстонии устроят учебные проверки документов на внутренних границах ЕС — с Латвией. Это необходимо для того, чтобы проверить возможности службы и сотрудничество с латвийскими коллегами.

На сухопутных границах Латвии и Эстонии в течение двух дней откроют пять пограничных пунктов. Кроме того, в приграничные районы пошлют дополнительные патрули. Они устроят выборочную проверку транспортных средств и документов путешественников, чтобы собрать информацию о перемещении людей.



Внимание во время учений будет сфокусировано на возможностях логистики и планирования ресурсов. В эти дни путешествующие должны учитывать, что переход через границу с Эстонией займет большее время. К тому же с собой нужно будет взять документы.



С момента вступления в силу Шенгенской зоны – за десять лет – Эстония дважды возобновляла пограничный контроль. Оба раза это было сделано из-за визитов иностранных политиков.