9 июня с 22:00 до 2:00 в Даугавпилсской крепости пройдёт Ночь искусств под девизом «Художник в регионе».

По вечерам, когда начинает темнеть, все человеческие чувства обостряются, и это одна из причин, по которой многие мероприятия стали проводить поздно вечером. Доказывают это такие популярные события, как Ночь музеев, Ночь церквей, а также Ночь искусств, которая пройдет в Даугавпилсе уже в третий раз.

В эту Ночь у посетителей Даугавпилсской крепости появится хорошая возможность насладиться яркой, познавательной и творческой программой.



В программе:



с 22:00 до 02:00 - выставки сезона тишины

Семь актуальных выставок региональных, латвийских и зарубежных художников в центре Марка Ротко.

С 22:00 до 22:50 – дискуссия/пресс-конференция «Художник в регионе» (библиотека центра Ротко), в которой участвуют региональные художники, представители творческих профессий и участники Ночи искусств.

С 22:00 до 00:00 и с 01:00 до 02:00 – световое и музыкальное шоу с DJ Gatis (двор центра Ротко).

С 22.00 – прямой эфир «Radio Naba» (1-й береговой люнет Даугавпилсской крепости. Хорошая музыка, телефонные интервью и разговоры об искусстве в эфире.

С 22:00 до 23:00 – жемчужины Даугавпилсского Краеведческого и художественного музея (концертный зал центра Ротко).

23:00 – открытие объекта современной скульптуры ПРИЗРАК БОЕВОГО КОНЯ (Крепость, рядом с северным фасадом центра Ротко).

Эта масштабная скульптура создана под руководством скульптора Эгона Паршевича. Работа была выбрана членами жюри Международного симпозиума скульптур и станет одним из постоянных пространственных художественных объектов в Даугавпилсе.

С 23:00 до 00:00 - знакомство с живыми существами защитного рва и его самыми яркими представителями (у 1-го берегового люнета).

23:30 – показ документального проекта студии 3KM о Владиславе Лоцисе (конференц-зал центра Ротко, вход по южному пандусу).

23:30 и 00:30 – Zinoo «Региональный дым» (белая палатка на террасе левого крыла Центра Ротко)

С 23:30 до 00.00 – показ мод ЦКПО даугавпилсской средней школы дизайна и искусства «Саулес» (на площадке у здания будущего Дома Мартинсонса).

00:30 – презентация каталога SANRI (Центр Ротко, сектор В, выставка работ SANRI)

00:00 – 01:00 – концерт поп-рок группы "Jauda" (во дворе Центра Ротко) из города Ливаны. Группа в составе трех музыкантов активно музицирует, принимает участие в конкурсах и музыкальных фестивалях во всех уголках Латвии. В настоящее время она усердно работает над созданием своего первого музыкального альбома, который выйдет осенью этого года.



С 01:00 до 02:00 – творческие мастерские Ceramic laboratory с Эгоном Першевицем, Ингуной Левша, Марисом Поповым, Оксаной Вронской (Крепость, ул. Хоспиталю, 8).



С 01:00 до 02:00 – танцевальная постановка-перформанс (в помещении будущего Дома Мартинсонса).

Соединение латышского народного танца, танго, хип-хопа и брейк-данса с музыкой и визуальным искусством создадут перформанс синкретизма action paintin, что в переводе с английского языка означает живопись действия и таким образом заставляет и участников мероприятия, и посетителей задуматься о возможностях синтеза искусства и расширении границ танца. Автор проекта – Элизабета Поддубнова.

До 00:00 - информативный слайд-шоу 3-го международного фестиваля исторической реконструкции «Динабург 1812» (Крепость, ул.Николая, 5).

В Ночь искусств с 22:00 до 02:00 Даугавпилсский арт-центр им. Марка Ротко можно будет посетить по особым ценам: все сменные экспозиции – 1,50 евро, постоянная экспозиция - «МАРК РОТКО. ЖИЗНЬ И ИСКУССТВО» с оригиналами работ Марка Ротко и оригиналом картины Эдварда Мунка из Музея искусств города Тронхейма – 3,00 евро. Стоимость посещения всех экспозиций Центра Ротко – 4,50 евро.