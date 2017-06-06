3 и 4 июня в Даугавпилсском музее шмаковки прошли праздничные мероприятия, посвящённые первой годовщине учреждения.

Музей был создан по проекту Muzeum Gateway при финансовой поддержке инструмента европейских соседских отношений и партнёрства Программы трансграничного сотрудничества Латвии, Литвы, Беларуси и Даугавпилсской городской думы. Музей латгальского напитка был открыт 3 июня прошлого года и за короткий срок сумел завоевать популярность как привлекательный туристический объект.

В течение года в Музее проходило множество разнообразных мероприятий, включая издание книги об истории создания национального напитка и культуре пития, было проведено 200 экскурсий. В этом году он впервые участвовал в традиционной Ночи музеев и принял свыше 800 человек. За время праздничных мероприятий посетители смогли по льготным ценам заказать экскурсии, участвовать в дегустации, мастер-классе, посетить гадальный салон, осмотреть цифровую экспозицию, необычные экспонаты и оставить пожелание коллективу. Музей шмаковки активно занимается просветительской деятельностью: в нём собраны экспонаты и свидетельства, рассказывающие о вреде чрезмерного возлияния и приёмах борьбы с ним в обществе и в быту.

По мнению коллег-участников торжества, Музей шмаковки занял своё достойное место среди городских объекта туризма.

С этого года Музей шмаковки входит в состав общества «Центр кулинарного наследия Латгалии», который объединяет более 30 предприятий региона. В 2015 году на национальном уровне в рамках европроекта EDEN (European Destinations of Exellence) латгальский Центр победил в конкурсе «Туризм и местная гастрономия». Участие в работе «Центра кулинарного наследия Латгалии» придаст музею больше узнаваемости и тем самым повысит количество посетителей. В планах Музея шмаковки проведение летом следующего года фестиваля кулинарного наследия Латгалии.