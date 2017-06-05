Одной из интриг выборов в самоуправление Даугавпилса была Светка-кандидат, баллотировавшаяся в Даугавпилсскую думу от списка «No sirds Latvijai».
Светлана Лонская, ставшая едва ли не политическим мемом благодаря предвыборной песне “Светка-кандидат” и “Свете надо пройти”, все же не смогла попасть в думу. Получив широкую популярность после появления в интернете клипа, снятого в Испании, убедить избирателей «дать плюсик» Светлане Лонской все-таки не удалось.
Лонска стартовала по списку NSL под шестым номером, однако информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) свидетельствует, что певческие и Зумба-таланты кандидата Лонской оценили всего лишь 79 избирателей.
В то же время она оказалась лидером по «минусам» и заняла в своем списке последнее место. Количество вычеркиваний имени Лонской равно 235.
Предвыборный ролик «Светки-кандидата» набрал 420 тыс. просмотров на YouTube за две недели. Однако партия Светланы Лонской, лидером списка которой является Петерис Дзалбе, не преодолела пятипроцентный барьер.
Лонска стартовала по списку NSL под шестым номером, однако информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) свидетельствует, что певческие и Зумба-таланты кандидата Лонской оценили всего лишь 79 избирателей.
В то же время она оказалась лидером по «минусам» и заняла в своем списке последнее место. Количество вычеркиваний имени Лонской равно 235.
Предвыборный ролик «Светки-кандидата» набрал 420 тыс. просмотров на YouTube за две недели. Однако партия Светланы Лонской, лидером списка которой является Петерис Дзалбе, не преодолела пятипроцентный барьер.
сисечки такие маленькие........ням-ням