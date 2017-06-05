Уважаемые жители Даугавпилса!
Я хочу сказать огромное спасибо каждому, кто не остался безучастным к судьбе Даугавпилса и пришел на выборы!
Я благодарю вас за поддержку, за доверие и говорю спасибо всем тем, кто отдал свои голоса за меня лично и за мою команду! Я сделаю все, что в моих силах, чтобы жизнь в Даугавпилсе начала меняться к лучшему.
Сейчас ведутся переговоры о создании коалиции, период сложный и ответственный, но главное результат - власть в городе кардинально поменяется. Я уверен, что эта смена власти даст городу возможность обрести новое счастливое будущее для нас и наших детей!
Конечно, впереди много дел, задач, но работы и трудностей я не боюсь. Всем ещё раз спасибо!
С уважением,
Рихард Эйгим
Сейчас ведутся переговоры о создании коалиции, период сложный и ответственный, но главное результат - власть в городе кардинально поменяется. Я уверен, что эта смена власти даст городу возможность обрести новое счастливое будущее для нас и наших детей!
Конечно, впереди много дел, задач, но работы и трудностей я не боюсь. Всем ещё раз спасибо!
С уважением,
Рихард Эйгим
Ладно его стыдно слушать когда он говорит по латышски (mana darba, mani naudi, вот это все) - так он по русски говорит немногил лучше чем на латышском! Те непродолжительные периоды, что он таки добрался до власти, были просто лютейшим импульсивным бардаком. А главное, и самое важное - у Эйгима официальных долгов на миллион (не помню правда, евро или лат). Неужели вам неясно, что дядюшка Рихард в думу идет исключительно и только чтобы решить вот эту свою личную маленькую проблемку?
Я с вас фигею, народ!
Ладно его стыдно слушать когда он говорит по латышски (mana darba, mani naudi, вот это все) - так он по русски говорит немногил лучше чем на латышском! Те непродолжительные периоды, что он таки добрался до власти, были просто лютейшим импульсивным бардаком. А главное, и самое важное - у Эйгима официальных долгов на миллион (не помню правда, евро или лат). Неужели вам неясно, что дядюшка Рихард в думу идет исключительно и только чтобы решить вот эту свою личную маленькую проблемку?
Я с вас фигею, народ!